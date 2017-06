Kent Nagano quittera l'OSM en 2020

Le chef d'orchestre « a décidé de ne pas accepter l’offre de l’OSM en vue du prolongement de son contrat [...] au-delà de l’échéance prévue », peut-on lire.

Kent Nagano restera toutefois à la tête de l’orchestre pour les trois prochaines saisons, précise l'OSM, qui ouvre également la porte à de futures collaborations avec le chef américain au-delà des termes du contrat.

Lucien Bouchard, président du conseil d’administration de l’OSM, ajoute que Kent Nagano allait « laisser une empreinte indélébile sur l’institution ». L'OSM précise vouloir mettre rapidement en œuvre un processus pour désigner un successeur à Maestro Nagano et assurer une transition harmonieuse.

Les cinq derniers directeurs musicaux de l’OSM : Kent Nagano (2006-2020)

Charles Dutoit (1977-2002)

Rafael Frühbeck De Burgos (1975-1976)

Franz-Paul Decker (1967-1975)

Zubin Mehta (1961-1967)

16 ans à Montréal

En poste depuis 2006, après deux ans comme conseiller musical, M. Nagano a insufflé une énergie nouvelle à l'institution, notamment en faisant sortir les musiciens des grandes salles et en collaborant avec des artistes provenant de l'extérieur du circuit classique, tels que Fred Pellerin et Marie-Mai.

Il a aussi contribué à la création de la Maison symphonique, inaugurée en 2011, et au projet de construction du Grand Orgue Pierre-Béique, dont le concert gala inaugural a eu lieu en 2014.

Kent Nagano, Jean Charest, Christine St-Pierre et Raymond Bachand, lors de la l'inauguration de la Maison symphonique de Montréal en septembre 2011. Photo : La Presse canadienne/Graham Hughes

Kent Nagano a reçu l'insigne de grand officier de l'Ordre national du Québec, la plus prestigieuse reconnaissance décernée par le gouvernement provincial, lors d'une cérémonie à l'Assemblée nationale, et a été fait commandeur de l’Ordre de Montréal. Nagana s'est aussi vu remettre l’Ordre du soleil levant, la plus importante distinction au Japon remise à un étranger.

Il est également chef invité principal et conseiller artistique de l'Orchestre symphonique de Göteborg, en Suède, et directeur musical général et chef principal de l'Opéra de Hambourg, en Allemagne.

Né en Californie de parents d'origine japonaise, Nagano a amorcé sa carrière au Symphony Orchestra, à titre d'assistant au chef Seiji Ozawa. Comme chef invité, il a dirigé au cours de sa carrière plusieurs orchestres réputés, dont les orchestres philharmoniques de Vienne, de Berlin et de New York, la Staatskapelle de Dresde et la Gewandhaus de Leipzig. Il a également remporté deux prix Grammy.

Avant de se joindre à l'OSM, il a occupé les fonctions de directeur artistique et chef d’orchestre du Deutsches Symphonie-Orchester Berlin.

Il fêtera ses 66 ans le 22 novembre prochain.