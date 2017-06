Le Canada et les États-Unis s'affronteront au Centre Vidéotron

La tête d'affiche de l'équipe canadienne Marie-Philip Poulin a participé à la conférence de presse pour annoncer l'événement, ce matin au Centre Vidéotron.

La joueuse originaire de la Beauce se réjouit à l'idée de fouler la glace de l'amphithéâtre.

De pouvoir voir les gens derrière moi, de voir la ville de Québec, de voir le hockey féminin qui est là, les petites hockeyeuses. Pour moi, c'est un pas de plus pour le hockey féminin qui est en train de grandir Marie-Philip Poulin

La capitaine de l'équipe nationale espère que l'événement permettra d'insuffler un nouvel élan au hockey féminin qui a déjà connu une progression impressionnante depuis 10 ans, comme l'a constaté l'entraîneur de l'équipe féminine du Cégep de Limoilou.

« Moi je le vois juste avec mon équipe de Limoilou. Il y a 10 ans on prenait toutes les filles qui se présentaient au camp de sélection, aujourd'hui on en retranche une trentaine par année », relate Pascal Dufresne, qui dirige les Titans.

Marie-Philip Poulin et Pascal Dufresne Photo : Radio-Canada

La rencontre entre le Canada et les États-Unis aura lieu le dimanche 22 octobre à 14 h, soit quelques mois avant l'ouverture des Jeux de Pyeongchang, en Corée du Sud.

Même s'il ne s'agit que d'un match préparatoire, les éternelles rivales n'ont pas l'habitude de faire dans les demi-mesures lorsqu'elles s'affrontent.

Les organisateurs espèrent attirer entre 10 000 et 15 000 spectateurs.

Billets en vente

Les billets pour le match entre les équipes canadiennes et américaines seront mis en vente le 4 juillet, au coût de 25 $ pour les adultes et de 20 $ pour les enfants de 16 ans et moins.

L'organisation du Championnat national féminin des moins de 18 ans est à l'origine de la venue des deux équipes olympiques.

Les meilleures joueuses de hockey au pays qui n'ont pas atteint la majorité disputeront un tournoi au pavillon de la Jeunesse, du 1er au 5 novembre.