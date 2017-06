Avec les mondiaux en point de mire, les 15 000 spectateurs ont pu se rendre compte du chemin qu'il lui reste à parcourir pour être compétitif dans l'ultime rendez-vous de sa carrière.

Très lent au départ, l'« Éclair » a dû travailler pour gagner l'or. Au début du mois de juin, à Kingston, en Jamaïque, il avait fait 10,03 s.

« Je sais que ma course n'a pas été parfaite et que je ne suis pas très rapide, mais je ne suis jamais inquiet, a-t-il affirmé. Je vous l'ai déjà répété, les réunions ne m'importent pas vraiment. Ce qui m'importe, ce sont les championnats. Je ne me suis pas blessé ce soir, et c'est ce qui est le plus important. »

« Je vais aller voir mon médecin pour vérifier que tout va bien, et je vais continuer à travailler et à m'entraîner », a-t-il ajouté.

Il faut toutefois mettre en perspective la performance de Bolt, par comparaison à celle du Canadien Andre De Grasse qui, dans une forme apparemment resplendissante, a gagné son 100 m en 10,17 s, à Coquitlam, mercredi.

Les Championnats du monde offriront probablement au Canadien de 22 ans sa toute dernière chance de battre Bolt.

« Il est l'un des meilleurs, a rappelé De Grasse. Pour que les questions arrêtent, je vais devoir le battre. Tout le monde sait qu'il a ralenti un peu, il a vieilli. Mais c'est encore lui l'homme à battre. »

Usain Bolt disputera un autre 100 m, le 21 juillet, à Monaco.