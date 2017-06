Marcus Stroman relance les Jays

Stroman (8-4) a été intraitable pour les Jays (37-40), retirant huit frappeurs sur des prises en sept manches et deux tiers. Il a accordé cinq coups sûrs et qu'un seul but sur balles.

Stroman a été acclamé par les 38,847 partisans réunis au Rogers Centre alors qu'il quittait le monticule avec deux retraits en huitième manche.

Les releveurs Danny Barnes et Roberto Osuna ont complété la besogne.

Stroman a reçu le soutien offensif de Jose Bautista et de Justin Smoak, qui ont tous deux frappé des circuits en solo.

Bautista a récolté deux points produits, et a contribué à un point non mérité en quatrième manche, à la suite d'un jeu optionnel.

Quant à Smoak, il s'agissait de son 21e circuit de la saison, une nouvelle marque personnelle.

Les Orioles (38-39) ont vu leur séquence de trois victoires prendre fin.