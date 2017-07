Voir 15 films de Michelle Pfeiffer en 35 heures; le projet fou de Julianne Côté

Trente-cinq heures. Voilà, montre en main, le temps que consacrera la comédienne québécoise Julianne Côté (Tu dors, Nicole, Ça sent la coupe) à un projet… pour le moins spécial!

Du vendredi 7 au samedi 8 juillet, elle s’installera en effet sur la scène de la Maison de la culture Maisonneuve, à l'occasion du ZH Festival, pour visionner une sélection de 15 films mettant en vedette Michelle Pfeiffer, événement-performance qui se conclura par une petite conférence de presse, lors de laquelle Julianne Côté tentera de faire le point sur ce lien particulier qui l’unit à la comédienne américaine et traitera du talent de cette actrice insaisissable.

Michelle Pfeiffer et John Malkovich dans « Les liaisons dangereuses » Photo : Getty Images

Elle me fascine, avoue sans crainte Julianne Côté. Depuis que j’ai 3 ans! Elle est belle, bien sûr, mais c’est aussi un modèle féminin pour moi avec son mélange de force et de vulnérabilité. Elle est capable d’une finesse dans l’émotion, qui affleure, mais ne déborde jamais, que je trouve géniale. J’ai dû voir au moins 100 milliards de fois Les liaisons dangereuses, Suzie et les Baker Boys et Batman Returns. Julianne Côté

C’est même de ce dernier film que tout le projet du Ciné-club Michelle Pfeiffer : l’obsession est né. « Au départ, précise Julianne Côté, j’avais contacté Frédéric Lambert [membre du Quatuor Molinari et chroniqueur musique classique à Médium Large, à ICI RADIO-CANADA PREMIÈRE] pour voir si l’on pouvait faire quelque chose autour de la musique composée par Danny Elfman pour le film de Tim Burton [Batman Returns]. Logistiquement et financièrement, c’était trop compliqué, mais en [faisant un remue-méninges] avec Frédéric et en se souvenant de Shia LaBeouf qui avait regardé tous ses films dans un cinéma new-yorkais pour une performance, l’idée de cet événement est née! »

Une actrice face à une autre

Julianne Côté sera donc installée seule sur la scène de la Maison de la culture Maisonneuve, face aux films de son actrice fétiche, un moment qu’elle aimerait bien sûr partager avec le public. « Tout le monde est invité à venir, pour 15 minutes ou pour toute la durée [de l'événement]. C’est gratuit. Bien sûr, on ne verra pas tous les films, mais on remontera à la genèse. On pourra voir l’évolution de son jeu. Et pour ma part, précise-t-elle encore, je suis assez confiante que tout cela ne fera que nourrir encore plus ma folie pour elle! »

Julianne Côté (Nathalie) et Louis-José Houde (Max) dans « Ça sent la coupe » Photo : Véro Boncompagni

Si du maïs soufflé et des rafraîchissements sont offerts à ceux qui voudront tenter l’expérience, Julianne Côté, elle, a encore quelques semaines pour se préparer. « Pour l’instant, j’ai pensé à du café et à des boissons énergisantes. Mais il faut que je trouve [quelque chose de] plus santé! »

Ciné-club Michelle Pfeiffer : l’obsession, ZH Festival, du vendredi 7 juillet 10 h au samedi 8 juillet 20 h, Maison de la culture Maisonneuve.