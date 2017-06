Les Knicks remercient Phil Jackson après trois ans de misère

Quelques jours avant l’annonce, Jackson avait exprimé son intérêt d’échanger le jeune joueur vedette Kristaps Porzingis.

« Après une longue réflexion, nous avons décidé de prendre une direction différente, a indiqué le président de Madison Square Garden James Dolan.

« Phil Jackson est l’un des individus les plus titrés et les plus réputés dans l’histoire de la NBA. Son palmarès est incomparable. »

Comme entraîneur, Jackson a remporté 11 championnats : six avec Michael Jordan et les Bulls de Chicago et cinq avec Kobe Bryant et Shaquille O’Neal et les Lakers de Los Angeles. Il a également participé aux conquêtes des Knicks en 1970 et 1973 comme joueur.

Mais son règne n’a pas été aussi heureux dans son rôle de président. Son retour au sein de l’organisation en mars 2014 a été bien accueilli. Le premier entraîneur qu’il a embauché, Derek Fisher, n’a cependant tenu qu’une saison et demie. Les embauches et échanges que Jackson a supervisés n’ont pas eu les résultats escomptés.

« J’avais espéré amener un autre titre de la NBA au Garden, a dit Jackson dans un communiqué. Les partisans de New York ne méritent rien d’autre. »

Jackson avait aussi déclaré son intention d’échanger Carmelo Anthony. Le joueur vedette a cependant une clause de non-échange et avait signalé sa volonté de rester à New York. Reste à voir si l’équipe pourra réparer les pots cassés avec le vétéran.

Il y a un an, Jackson avait manœuvré pour amener Derrick Rose, Joakim Noah et Courtney Lee dans son équipe, dans l’espoir de rivaliser pour une place dans les séries. Les Knicks ont plutôt terminé au bas du classement avec une fiche de 31-51.

Le directeur général Steve Mills sera responsable des opérations quotidiennes, pendant que l’équipe cherche un nouveau président.

Réorganisation à Toronto

Par ailleurs, les Raptors ont promu Bobby Webster au poste de directeur général. Il remplace Masai Ujiri, qui devient président des opérations basketball.

Selon Yahoo Sports, les Knicks pourraient essayer de courtiser Ujiri, l’architecte d’une équipe qui a participé à la finale de l’Association de l'Est il y a deux ans. New York pourrait même offrir une compensation à Toronto, sous la forme d’un choix au repêchage.

Ironiquement, certaines des meilleures décisions d’Ujiri ont été prises aux dépens des Knicks. C’est lui qui a orchestré l’échange d’Anthony aux Knicks quand il était directeur général des Nuggets de Denver, une transaction largement à l’avantage de son équipe.

Ujiri a également obtenu un choix de premier tour, 9e au total, en échange de l’espoir déchu Andrea Bargnani.