De Grasse fin prêt pour la Classique Harry Jerome

Pour De Grasse, cette course qui rassemblera certains des meilleurs sprinteurs du Canada et d’ailleurs n’est qu’une étape de sa préparation en vue des Championnats du monde à Londres. Les mondiaux offriront probablement au Canadien de 22 ans sa toute dernière chance de battre Usain Bolt.

« Je commence à m'y faire, a dit De Grasse au sujet des incessantes interrogations sur Bolt. Il est l'un des meilleurs. Pour que les questions arrêtent, je vais devoir le battre. Tout le monde sait qu'il a ralenti un peu, il a vieilli. Mais c'est encore lui l'homme à battre. »

De Grasse a cependant assuré qu'il n'y a pas d'animosité entre les deux hommes. Qu'une belle rivalité sportive. « Tout ça est très amical. Il va dire des trucs, je vais en dire moi aussi. En fin de compte, on est correct. »

« J’ai hâte d’être à Londres. Je sais que c’est dans six semaines, mais j’essaie d’y aller une course à la fois, a-t-il souligné. Je dois simplement tenter de courir comme je sais le faire. »

En attendant son 100 m de mercredi, De Grasse a reconnu qu’il doit accroître sa concentration à la ligne de départ.

« En revoyant mes courses olympiques, je me suis dit qu’avec un meilleur départ, j’aurais pu courir plus vite et obtenir de meilleurs résultats », a-t-il dit.

La Classique Harry Jerome mettra en vedette d’autres Canadiens comme Melissa Bishop, Ben Thorne, Damian Warner et Akeem Haynes.

Haynes et De Grasse, coéquipiers au relais 4 x 100 m des Jeux en 2016, seront cette fois adversaires au 100 m.