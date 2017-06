Pospisil s'incline devant Djokovic à Eastbourne

Dans ce match interrompu mardi par la pluie, et disputé mercredi sous un ciel nuageux, le Serbe a remporté sa 25e victoire de la saison en deux manches de 6-4 et 6-3 et 1 heure 25 minutes.

Il a brisé le service du Canadien, issu des qualifications, dans chacune des manches pour signer sa cinquième victoire en cinq matchs face à Pospisil.

C'était le premier match de Djokovic depuis sa défaite en quarts de finale des Internationaux de France.

« Je suis content d'être à Eastbourne, a dit Djokovic. Je me suis entraîné deux jours avec de bons joueurs, de styles différents. »

« Commencer ce match sous la pluie n'était pas idéal, a admis le Serbe. Mais au moins, aujourd'hui, on a pu se rendre au bout, c'est bien. Je jouais contre un adversaire qui joue bien sur gazon. Il avance bien au filet, et a une belle variété de coups. C'était une bonne victoire. »

C'est la première fois en sept ans que Djokovic participe à un tournoi préparatoire sur gazon avant Wimbledon.

Dans le tableau féminin, l'Allemande Angelique Kerber, no 1 au classement mondial, a renoué avec la compétition, et la victoire, après un mois d'absence.

Elle a difficilement vaincu en trois manches de 4-6, 6-1 et 7-5 la Tchèque Kristyna Pliskova (44e) au deuxième tour.

Éliminée au premier tour des Internationaux de France, la joueuse de 29 ans a ensuite été écartée des terrains en raison de douleurs aux ischiojambiers.

Son retour vient à point nommé à quelques jours du début de Wimbledon, dont elle a atteint la finale en 2016.

Autres résultats :

Simple messieurs (2e tour) :

Donald Young (USA) bat Jared Donaldson (USA) 6-4, 7-5

Simple messieurs (1er tour) :

Thomas Fabbiano (ITA) bat Franko Skugor (CRO) 7-6 (7/5), 6-4

Daniil Medvedev (RUS) bat Sam Querrey (USA/no 5) 6-3, 7-5

6-3, 7-5 Richard Gasquet (FRA/no 7) bat Francis Tiafoe (USA) 5-7, 7-6 (7/4), 6-3

bat Francis Tiafoe (USA) 5-7, 7-6 (7/4), 6-3 Dusan Lajovic (SRB) bat Jérémy Chardy (FRA) 6-4, 6-7 (5/7), 6-3

Mischa Zverev (GER/no 6) bat Ryan Harrison (USA) 6-4, 7-6 (11/9)

Simple dames (2e tour) :