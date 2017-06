Travis Hamonic, la feuille d’érable sur l’épaule et sur le cœur

Un texte de Patrick Henri

Travis Hamonic fait un retour dans l’Ouest canadien. Originaire du village de Saint-Malo au Manitoba, Hamonic avait exprimé, il y a plusieurs mois, son désir d’être échangé à une des quatre formations de l’Ouest.

Son souhait a finalement été réalisé par les Islanders qui l’ont envoyé aux Flames en compagnie d’un choix conditionnel de quatrième tour en retour des choix de premier et de deuxième tour des Flames en 2018 et d’un autre choix de deuxième tour conditionnel.

Quand j’ai enfilé le chandail des Flames pour la première fois, et que j’ai regardé le drapeau canadien sur la manche, j’ai compris que je venais de réaliser un de mes plus grands rêves.

De nombreux joueurs affirment être très heureux de jouer au Canada quand ils sont échangés à l’une des sept équipes du pays.

Dans la réalité, Edmonton, Calgary et Winnipeg se retrouvent rarement sur la liste des villes où les joueurs ayant une clause partielle de non-échange dans leur contrat acceptent d’être échangés.

Hamonic a spécifiquement demandé de passer aux Jets, aux Oilers, aux Flames ou aux Canucks.

Les Flames, le premier choix

Celui qui a porté les couleurs des Warriors de Moose Jaw se souvient d’avoir souvent vu les Flames à l’entraînement lors des passages de l’équipe à Calgary.

Comme il n’a pas connu les Jets étant enfant, il a grandi en encourageant les Flames. Cette organisation a toujours été spéciale pour lui.

Avec les Islanders, il redoutait chaque match contre les Flames.

Les Flames sont une des équipes les plus difficiles à affronter dans la LNH. Je suis heureux de me joindre à eux, pour ne plus devoir jouer contre eux.

Travis Hamonic, défenseur des Flames