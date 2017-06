La comédie musicale Footloose : le thème de la censure toujours d’actualité

À Chicago durant les années 1980, Ren McCormack (Philippe Touzel) est un adolescent qui travaille fort et adore faire la fête. Sa vie bascule lorsqu'il est forcé de quitter la grande ville pour s'établir au plus profond de la campagne.

Le choc est brutal : Bomont est une communauté conservatrice et pieuse.

La comédie musicale « Footloose » Photo : Radio-Canada

Depuis la disparition du fils du révérend, mort en faisant la fête, la danse et le rock’n’roll sont interdits dans la communauté. Grâce à son esprit rebelle, Ren, avec sa compagne Ariel Moore (Éléonore Lagacé), transforme la localité en ralliant les autres jeunes contre ces mesures qui proscrivent la danse et le rock.

« Tout ça est basé sur des bonnes intentions, sur une idéologie qu'ils jugent bonne, non seulement pour eux, mais pour les autres », explique le metteur en scène, traducteur et adaptateur de Footloose Serge Postigo.

Footloose met en opposition le désir des uns d'être libre au souhait des autres d'exercer un contrôle sur la société. Ce propos est toujours d'actualité, selon le metteur en scène, qui croit que « la censure fait rage en ce moment ».



Le respect de l’œuvre originale



Footloose, par Kenny Loggins, Let’s Hear It for the Boy, par Deniece Williams et Almost Paradise, par Mike Reno et Ann Wilson : les chansons qui ont assuré le succès du film seront reconnues par tous, car elles n'ont pas été traduites.

Et le public reconnaîtra aussi des segments de danse de la scène finale : « Les moments mémorables du film, c'est certain que je les ai mis là-dedans, avec un petit twist. Il faut mélanger ça ensemble, mais sans tomber dans le cliché. Et il ne faut pas faire des mouvements d'aujourd'hui, parce que ça a lieu durant les années 80 », explique le chorégraphe Steve Bolton.

Steve Bolton souhaite transmettre au public l'énergie de ses chorégraphies, pour que « les gens se libèrent pour danser, qu’ils viennent danser avec nous » et une fois arrivés dans leur foyer, qu'ils écoutent le disque « 10 fois » et qu'ils « dansent dans leur chambre ».

En somme, le pari semble réussi.

Footloose, jusqu’au 30 juillet, au Théâtre St-Denis.