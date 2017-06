Le football américain féminin, un sport à la recherche de notoriété

Un texte de Nicolas Boni-Rowe

Le Canada, hôte de la compétition, a dû se préparer longtemps d’avance afin d’avoir une équipe compétitive, puisqu’il n’existe pas à ce jour de ligue où plusieurs villes canadiennes peuvent s’affronter.

« Il n’y a pas d’équipe à proximité avec lesquelles nous pouvons jouer pour faire une saison régulière [au Canada], souligne la directrice générale du Blitz de Montréal, équipe représentant la province dans les compétitions nationales, Manon Migner.

« Les équipes contre lesquelles on pourrait jouer sont situées dans l’Ouest [huit équipes] ou dans les Maritimes [quatre équipes], mais on parle d’un 15 à 17 heures d’auto. »

L’Ontario est un exemple de province qui ne compte toujours aucune formation pratiquant ce sport de contact.

Au Québec, le Blitz est l’une de ces équipes qui a dû se tourner vers une ligue américaine afin de pouvoir s’épanouir et s’améliorer.

Pour la plupart des filles, de jouer au football dans une ligue complètement féminine c’est déjà un accomplissement. Manon Migner

« [C’est quelque chose de spécial. De jouer en ce moment dans une ligue américaine qui compte 65 équipes [le Blitz est la seule équipe basée au Canada] et malgré qu’on a moins de 30 joueuses nous avons terminé au 5e rang du classement général. »

La directrice générale affirme toutefois que si le titre dans cette ligue est important, plusieurs joueuses avaient comme but de participer au Championnat du monde à la maison.

« C’est le rêve de tout athlète de représenter son pays, 11 joueuses du Blitz représentent le Canada », affirme Manon Migner.

Très peu de temps de préparation

Cette situation ne permet cependant pas aux joueuses canadiennes de bien se connaître entre elles. Il a donc fallu que les dirigeants de l’équipe prennent un moment avant le Championnat pour trouver une certaine chimie.

Les représentantes de l’unifolié ont bénéficié d’une semaine pour préparer de nouveaux jeux et trouver leur erre d’aller.

Les joueuses de l'équipe canadienne Photo : Football Canada/Geoff White

« Pendant notre camp d’entraînement, à chaque jour, on avait des réunions en matinée, des pratiques plus légères en après-midi et d’autres, plus intenses, en soirée pendant toute une semaine », explique Laurence Pontbriand, qui a marqué un touché dans le premier match de la compétition contre l’Australie, le 24 juin.

Cette semaine ne sera guère plus tranquille pour l’équipe canadienne alors qu’elles disputeront trois rencontres en sept jours, un rythme effréné que même les hommes de la NFL n’égalent pas.

C’est beaucoup, on fait attention à notre corps comme n’importe quel athlète professionnel, on mange bien, on dort, on prend des bains froids, c’est exigeant, mais on est préparé à ça. Moi, je me prépare à cela depuis 2013. Laurence Pontbriand

Payer pour sa passion

Comme dans la plupart des autres circuits de sports féminins, les joueuses doivent débourser de leur poche les frais de transport, l’hébergement et l’équipement.

Pour le Championnat du monde, la directrice générale du Blitz affirme que les athlètes ont dépensé 1800 dollars pour la compétition qui se déroule du 24 au 30 juin.

Elle précise toutefois que ce montant aurait atteint les 3500 dollars si le tournoi avait été tenu dans un autre pays.

Un championnat récent pour un sport en expansion

Il s’agit seulement de la troisième édition du Championnat du monde féminin de l’IFAF.

La première a eu lieu en Suède en 2010 et la deuxième en Finlande en 2013.

À chaque fois, les États-Unis ont remporté le titre, le Canada a terminé deuxième et la Finlande a gagné la petite finale pour la troisième place.

Le même scénario pourrait bien se reproduire cette semaine.

Selon Manon Migner, l’implantation de ce Championnat du monde aurait toutefois une ambition plus grande.

« Il y aurait un objectif, une vision, de voir le football américain féminin aller aux [Jeux] olympiques et être reconnu ».

Avec les informations d'Olivier Paradis-Lemieux