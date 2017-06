Le rapport Garcia sur la corruption dans le soccer mondial enfin publié

Le rapport Garcia est l'objet de toutes les convoitises depuis sa rédaction par cet ancien procureur américain qui a été patron des enquêtes internes à la FIFA.

« Étant donné que le document a été illégalement divulgué à un journal allemand, les nouveaux présidents » de la justice interne de la FIFA « ont demandé la publication immédiate du rapport dans son intégralité », « afin d'éviter la circulation de toute information mensongère », a expliqué l'instance mardi sur son site Internet.

« Il est important de noter que les précédents présidents des deux chambres (de la justice interne) de la FIFA ont toujours refusé de le publier », a ajouté la FIFA.

Michael Garcia avait rendu son rapport le 5 septembre 2014, expliquant avoir identifié « des problèmes, sérieux et de grande envergure, dans le processus de candidature et de sélection » des éditions 2018 et 2022 de la Coupe du monde, respectivement attribuées à la Russie et au Qatar.

Il avait ensuite démissionné, après avoir dénoncé une lecture biaisée de son travail par la FIFA. Ce document rendu en interne n'avait jamais été publié.

Les 400 pages rédigées par l'ancien procureur américain, du temps où il était chef de la chambre d'instruction de la justice interne de la FIFA n'apportent pas de preuves formelles sur un « achat » de la Coupe du monde de 2022 par le Qatar.

Lundi, le quotidien allemand Bild avait notamment révélé que « deux millions de dollars de provenance inconnue ont atterri sur le livret d'épargne de la fille de dix ans d'un membre de la FIFA ».

Le rapport Garcia précise qu'il s'agit de livres sterling (soit 3,37 millions de dollars canadiens), et surtout qu'« aucune preuve ne lie le comité d'organisation de Qatar 2022 au virement de deux millions de livres au compte de la fille de 10 ans d'un membre du comité exécutif de la FIFA ».

Michael Garcia écrit qu'« aucune preuve n'a été découverte liant le vote de Michel Platini » en faveur du Qatar aux investissements effectués par la suite par le Qatar en France. En conséquence de quoi la chambre d'investigation de la FIFA « n'avait pas jugé nécessaire de prendre d'autres mesures ».

L'ancien président de la FIFA Joseph Blatter a répété mardi à l'agence de presse AFP que « c'est le vote de Michel Platini en faveur du Qatar qui a fait basculer le vote du comité exécutif alors qu'il y avait à l'origine un accord pour attribuer le Mondial de 2018 à la Russie et ensuite le Mondial de 2022 aux États-Unis ».

L'attribution de l'organisation de la Coupe du monde de 2022 au Qatar, le 2 décembre 2010 en même temps que celle de la Coupe du monde de 2018 à la Russie, fait polémique depuis le début et est entourée de forts soupçons de corruption.