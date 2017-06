Le festival NXNE déserté

Un texte de Cédric Lizotte

« La scène à NXNE était aussi triste que ce à quoi on s’attendait. (...) J’espère qu’ils vont retravailler le concept en 2018 », raconte Joshua Beaulne, qui était présent sur les lieux du festival lors de la journée de samedi. Il a pris des photos durant les concerts de K.I.D. et de John Rivers.

M. Beaulne était déçu de la tournure des événements. « Le festival était médiocre. Malgré tout, Les deux groupes pour lesquels je me suis présenté, Kaytranada et Bleachers, ont donné de bons spectacles à la petite foule. »

Cet amateur de musique n’est pas le seul à avoir publié des photos surprenantes des lieux du festival.

Alex Khotsiphom, de Toronto, a publié cette photo de la fermeture de l’événement, dimanche. Le groupe Passion Pit avait le mandat de clore le festival. Malgré les petites foules, celui-ci affirme avoir apprécié l’effort des artistes qui sont montés sur scène.

De son côté, la compagnie de relations publiques du festival a publié mardi soir un communiqué de presse dithyrambique, affirmant que la participation du festival « a triplé depuis l’an dernier ».

« Pour la deuxième édition de NXNE Port Lands, le festival a connu une croissance exponentielle depuis sa première année avec plus du triple de spectateurs comparativement à l’an dernier », selon le communiqué officiel.

Hayley Desrosiers, qui était présente en 2016 et 2017, n’est pas d’accord avec la version officielle. À ses yeux, il y avait beaucoup moins de festivaliers en 2017. « La foule était beaucoup plus éparse. Et les artistes qui s’y sont présentés sont bons. Ceux-ci méritent de meilleures foules, c’est certain. »

Les responsables du festival n’ont pas répondu à nos demandes d’entrevue. Ils n’ont pas non plus dévoilé de chiffres exacts.

The scene at NXNE over the weekend was as sad as you would have expected. I miss the old NXNE. Hope they really retool for 2018. pic.twitter.com/1se8XJh969