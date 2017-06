Bernier, Crépeau et Jackson-Hamel choisis par Canada Soccer pour la Gold Cup

Ils font partie des 23 représentants de l'unifolié pour ce tournoi qui met en compétition les équipes nationales faisant partie de la CONCACAF.

Bernier, le capitaine de l'Impact, est un habitué des sélections nationales. Il a amassé deux buts et cinq passes décisives en 54 matchs, dont 39 comme partant.

Le tournoi chevauchera deux matchs du onze montréalais en MLS, soit les rencontres du 19 et du 22 juillet, contre l'Union de Philadelphie et le FC Dallas.

En plus du gardien, du milieu de terrain et de l'attaquant de la formation montréalaise, l'entraîneur-chef Octavio Zambrano a fait appel à Marcel de Jong, Russell Teibert et Alphonso Davies des Whitecaps de Vancouver, ainsi qu'à Raheem Edwards, Jonathan Osorio et Tosaint Ricketts du Toronto FC.

Le Canada affrontera la Guyane, le Costa Rica et le Honduras en phase de groupe.

La liste des 23 joueurs de l'équipe canadienne :