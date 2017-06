Commotions : Kariya croit que la LNH peut faire mieux

Après avoir appris lundi qu'il sera intronisé au Temple de la renommée du hockey, Kariya a déclaré que la LNH avait fait des progrès dans sa gestion des blessures à la tête, mais pas suffisamment pour exclure les dangereux coups qui ont mené à une fin prématurée de sa carrière.

« Ça va dans la bonne direction, a-t-il affirmé. J'aimerais cependant qu'on en fasse davantage en matière de durée et de sévérité des suspensions. Mais espérons que les choses continuent de s'améliorer. Si les joueurs savent que les suspensions seront plus sévères, j'espère qu'ils décideront [de ne pas donner] ce genre de mises en échec. »

Les dirigeants de la LNH ont modifié le règlement 48.1 sur les coups illégaux à la tête, mais ces changements ne les ont pas entièrement éliminés, pas plus que la frustration ou la confusion qui règnent quand des sanctions supplémentaires ne sont pas imposées.

Gary Suter, entre autres, a écopé seulement de quatre matchs de suspension pour sa mise en échec à l'endroit de Kariya tout juste avant le début des Jeux olympiques de 1998. Kariya n'est pas revenu au jeu lors de cette saison.

Quand nous avons commencé à jouer avec contacts, les entraîneurs ne vous disaient pas : "Quand Joey aura le dos tourné, donne-lui un coup de coude à la tête et c'est un jeu légal." À mes yeux, ça n'a jamais fait partie du sport, ça ne devrait pas en faire partie et ça mérite des sanctions appropriées. Paul Kariya

« Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de commotions cérébrales. Chaque fois que vous participez à un sport de contacts, ce risque existe. Les joueurs et les parents devraient savoir que vous courez ce risque dans un sport de contacts. Mais selon mon expérience, ce sont les contacts où on vise la tête et commis au moment où vous n'avez aucune chance de vous protéger. Ceux-là peuvent vraiment causer beaucoup de dégâts. »

L'ex-hockeyeur originaire de la Colombie-Britannique, qui a amassé 989 points en 989 matchs dans la LNH, est d'avis que la prise de conscience sur les effets dévastateurs des commotions cérébrales était plus grande. Dans 10 ans, nous en saurons bien plus sur les commotions cérébrales, et sur les façons de les prévenir, que maintenant ou qu'à l'époque où il jouait, selon lui.

Reconnaissant malgré tout

Kariya assure ne pas en tenir rigueur à la LNH en raison de la façon dont sa carrière s'est terminée. Il se dit plutôt très reconnaissant pour les 15 saisons passées avec les Ducks d'Anaheim, l'Avalanche du Colorado, les Predators de Nashville et les Blues de Saint Louis. Sa réticence à participer à des activités publiques, que ce soit avec les Ducks (l'équipe avec laquelle il a passé le plus de temps) ou avec la ligue était davantage motivée par le désir de préserver sa vie privée.

Teemu Selanne, un ancien coéquipier qui sera également intronisé au Temple de la renommée, a dit qu'il s'agissait de sa « mission » de ramener Kariya vers le hockey, peu importe le rôle. Mais Kariya se demande de quelle façon ses habiletés pourraient servir, et il n'est pas convaincu de vouloir faire ce geste sans une implication pleine et entière.

Kariya dit qu'il continue de regarder le hockey régulièrement. Comme plusieurs, il est intrigué par les jeunes qui s'approchent du sommet de la pyramide.

Par ailleurs, il est en santé et ne garde aucune séquelle liée à ses commotions cérébrales. Il pratique le surf trois ou quatre fois par semaine en Californie et la planche à neige dans sa province natale sans le moindre problème.

Néanmoins, il est évident qu'il se demande ce qui aurait pu advenir de sa remarquable carrière sans toutes ces blessures à la tête.

« Je n'ai pas pris ma retraite à mes conditions. J'aurais aimé poursuivre ma carrière, dit-il.

« S'il existait une façon d'agiter une baguette magique et de profiter d'une chance de revivre toute ma carrière, les bons comme les mauvais côtés, je le ferais sans hésiter. »