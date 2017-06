Entre Bolt et Ostrava, bien plus qu'un jet privé

Bolt a démarré sa tournée d'adieux qui le mènera à Londres pour les Championnats du monde du 4 au 13 août.

Le public tchèque l'a vu grandir au fil des ans. Le grand sprinteur s'est présenté à 20 ans, en 2006, dans cet ancien berceau de l'industrie sidérurgique et minière du pays.

Deux ans plus tard, il devenait champion olympique à Pékin. Autant dire qu'Ostrava a suivi pas à pas l'ascension foudroyante du prodige. En 11 ans, il n'a manqué la réunion qu'en 2013 et en 2014.

Preuve de la trace laissée par le Jamaïcain à Ostrava et des liens particuliers qui les unissent : l'un des hauts fourneaux à l'arrêt de la ville a été rebaptisé la tour Bolt, et un café porte le nom de l'athlète, dont la signature trône sur l'un des murs de l'établissement.

« Je suis très heureux de revenir ici parce que c'est l'une de mes compétitions préférées, a expliqué lundi l'athlète de 30 ans. Courir ici pour la dernière fois, c'est un sentiment incroyable parce que je suis venu ici tellement souvent. »

« C'est presque comme à la maison. Le public a toujours été extraordinaire, a-t-il ajouté. Quelle que soit la météo, les amateurs sont toujours au rendez-vous, et le stade est toujours plein. »

Usain Bolt à Ostrava Photo : Getty Images/MILAN KAMMERMAYER

À l'origine de cette histoire d'amitié entre Bolt et Ostrava, il y a un Slovaque : Alfons Juck.

L'organisateur de la réunion a repéré le Jamaïcain dès son titre de champion du monde junior sur 200 m en 2002 (à Kingston en Jamaïque), et l'a une première fois convié en 2004. Une blessure avait retardé la première rencontre.

Alfons Juck a redoublé d'efforts pour offrir le meilleur aux athlètes, et il a pu réunir un plateau de rêve à Ostrava, la troisième ville du pays.

« Nous avons réussi à établir dès le départ de très bonnes relations avec son entraîneur, qui apprécie notre approche, a expliqué M. Juck.

« Nous donnons la priorité à Usain dans toute la préparation de la réunion, même au niveau de la date, qui est définie selon ses disponibilités.

« Ce n'est pas une question de prime de participation, tout le monde peut lui payer la même somme que nous. On essaie de faire tout ce qui est nécessaire pour le satisfaire, on s'adapte à lui, et c'est ce qui fait la différence. »

Ainsi, un jet privé est mis à disposition de Bolt pour effectuer le trajet entre Londres et Ostrava.

« Notre ville est difficile d'accès et les avions qui arrivent ici sont petits. C'est compliqué pour lui avec ses grandes jambes », a justifié Alfons Juck.

L'organisateur lui réserve toujours la même chambre dans l'un des grands hôtels de la ville avec l'indispensable console de jeux pour divertir le sprinteur.

La retraite d'Usain Bolt est un coup dur pour Alfons Juck. Ce dernier croit que son départ remet en question la popularité de l'athlétisme, englué dans des scandales de dopage et de corruption.

« Il y aura de nouvelles vedettes, mais il n'y aura pas de nouveau Bolt, reconnaît-il, fataliste. Il est tellement spécial. Il a battu des records impossibles à battre. Et, en plus, il a ce charisme et cette personnalité uniques. Personne ne pourra l'égaler. »

Ostrava sait déjà que Bolt reviendra en 2018. Le Jamaïcain l'a promis à Alfons Juck. Mais cette fois en simple spectateur.