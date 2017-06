Facebook imite Netflix et Amazon et va produire des séries télévisées

La compagnie a indiqué, lundi à l'AFP, qu'elle allait produire du contenu qui sera diffusé sur le réseau social, confirmant une information du Wall Street Journal, suivant ainsi le chemin tracé par Amazon et Netflix.

Facebook travaille à ce projet avec un petit groupe de partenaires et de créateurs, a indiqué Nick Grudin, vice-président des partenariats médias de Facebook, dans une déclaration transmise à l'AFP. « Ces partenaires expérimentent des programmes grâce auxquels vous pouvez bâtir des communautés selon vos intérêts, allant du sport à la comédie en passant par la télé-réalité et le jeu télévisé ».

Actuellement, Facebook finance l'élaboration de ces programmes. « Au fil du temps, nous voulons aider beaucoup de créateurs à faire des vidéos financées par un système de partage des revenus comme Ad Break », un logiciel qui permet d'insérer de la publicité dans les vidéos diffusées en ligne.

Lorsque l'AFP a tenté de connaître l'identité des partenaires de Facebook pour ces projets, aucune réponse n'a été fournie.

D'après le Wall Street Journal, des responsables de Facebook sont en contact avec des producteurs d'Hollywood, des agences d'acteurs et des personnes en création de la télévision et du cinéma.

Toujours selon le quotidien économique, Facebook débourserait jusqu'à 3 millions de dollars par épisode produit, ce qui représente un gros budget pour la télévision aux États-Unis.

Les premières productions de Facebook devraient être en ligne d'ici la fin de l'été.

Facebook n'est pas la première compagnie Internet à se mettre à la production de contenu comme le font les chaînes de télévision au lieu de diffuser du matériel produit par d'autres.

Netflix, Amazon et Hulu en ont fait leur marque de commerce, suivi par YouTube et Apple, de façon plus modeste.