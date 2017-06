L'assistance vidéo au soccer : utile, mais pas parfaite

« Globalement, nous avons des résultats très positifs. Bien sûr, de nombreux aspects doivent être améliorés. Mais ce qui est important, c'est que la vidéo n'a laissé passer aucune erreur évidente », a déclaré lundi Massimo Busacca, le patron de l'arbitrage à la FIFA, lors d'une conférence de presse à Saint-Pétersbourg.

« 29 décisions importantes ont été prises, avec la confirmation de la vidéo », qui a occasionné « 6 changements de décision », a indiqué l'ex-arbitre italien.

L’AVA a apporté plus de justice, comme pour annuler des buts entachés de hors-jeu, parfois impossibles à voir à l'oeil nu et à vitesse réelle.

Hector Moreno l'a expérimenté avec un but invalidé. « Contre le Portugal la vidéo nous a aidés, parce qu'on a annulé un but de Nani, et (contre la Russie) ça nous a portés préjudice, mais c'est comme ça, il y avait hors-jeu et il fallait le siffler. C'est au bénéfice du soccer, même si ça s'est fait à mon détriment », a dit le Mexicain en riant.

L’AVA, c'est « juste et équitable, il n'y a plus le facteur humain pour décider d'un match », a estimé pour sa part l'attaquant russe Fiodor Smolov.

Après un contact entre l'Allemand Emre Can et le Camerounais Ernest Mabouka, dimanche, l'arbitre Wilmar Roldan a d'abord donné un carton jaune au Camerounais Sébastien Siani. Les Lions indomptables ont protesté, le Colombien a alors consulté l’AVA, pour ensuite adresser au même Siani un carton rouge. Nouvelles protestations, deuxième recours vidéo, et l'arbitre blanchit Siani pour expulser Mabouka. Près de trois minutes se sont écoulées.

« Tout le monde était confus, moi aussi. On ne savait pas ce qui se passait », s'est amèrement plaint le sélectionneur des Lions, Hugo Broos.

C'était trop long. Mais à la fin le bon joueur a été exclu. Imaginez sans l’AVA, si l'arbitre donne au mauvais joueur le carton. Aujourd'hui nous parlons de 2 ou 3 minutes, ce qui n'est pas acceptable. Bien sûr nous devons améliorer les choses, mais à la fin l'honnêteté était là. Massimo Busacca

Les moments de flottement sont devenus récurrents. « Au début je n'ai pas très bien compris pourquoi le but avait été annulé, je me suis renseigné, il y avait pas mal de confusion », avait dit le sélectionneur Fernando Santos concernant le but annulé de Nani.

La rapidité de la décision est mise à l'épreuve. « Dans certains cas, elle a prouvé son utilité, mais on peut encore l'améliorer. Si l'on peut prendre des décisions rapidement, je trouve que c'est bien », a résumé le patron de la Mannschaft, Joachim Löw.

Face au Cameroun (2-0), les Chiliens étaient en train de célébrer un but, assis à mimer une partie de console vidéo, quand l'arbitre a annulé le but de Vargas. « Ce système évide le soccer de son essence. C'est très bizarre, on ne peut pas célébrer un but tranquillement », a regretté le milieu Marcelo Diaz.

« Il manquait juste le spectacle à la pause et qu'on ajoute deux autres mi-temps pour que ce soit du football américain », a grincé son coéquipier Jean Beausejour.

Auparavant, la joie du buteur était frustrée dans les secondes qui suivaient, le temps pour l'arbitre assistant de lever son drapeau. Il lui faut désormais attendre parfois plusieurs dizaines de secondes.

Et cela crée un autre type d'émotion. « Pour l’esprit sportif, c'est bien. Mais c'est un stress à chaque fois que l'arbitre y recourt, on souffre à chaque fois », a exposé le sélectionneur mexicain Juan Carlos Osorio.

« Lors du but du 2-2 il s'est passé des choses pas claires dans la surface, mais bon je l'accepte », avait dit Santos à l'issue du Portugal-Mexique. La reprise vidéo n’avait alors pas été utilisée.

Lors de Mexique-Russie (2-1), Stanislav Tchertchessov a réclamé l’AVA après avoir vu son arrière gauche Jirkov chuter dans la surface adverse dans un contact. « S'il y a eu erreur d'arbitrage, alors l’AVA n'est pas utile, mais s'il n'y a pas eu d'erreur alors c'est une bonne décision », a lâché le sélectionneur russe.

L’AVA évite « beaucoup de fautes », mais elle ne va « bien sûr pas toutes les éliminer », relativise Busacca.