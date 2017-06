L'enjeu est grand pour Maxime Crépeau

Un texte d'Alexandre Couture

Le Québécois sera d’office devant la cage du Bleu-blanc-noir pour le match retour face à Toronto FC. Dans le premier match de la finale, il avait été solide devant l’attaque torontoise menée par les Giovinco, Altidore et Vazquez.

Son entraîneur voit le défi qui l’attend à Toronto comme une chance en or de s’illustrer.

« Je pense que dans les derniers matchs que nous avons eus, il s’est grandement amélioré. Maintenant, il a la chance d’avoir un match exceptionnel pour aider son équipe. »

Le principal intéressé, lui, se dit de plus en plus confortable entre les poteaux. Ce sera son quatrième match en Championnat canadien cette saison.

Au dernier match, je me sentais mieux, plus que tu as des minutes, plus que tu es serein. Je vais là-bas calme et confiant que je peux faire le boulot. Maxime Crépeau

Crépeau, qui laisse sa place à Evan Bush lors des matchs en MLS, sait que le Championnat canadien est sa plus belle vitrine pour démontrer l’étendue de son talent.

« Ma saison, c’est le Championnat canadien. Oui, c’est important au niveau personnel. Je ne veux pas me concentrer là-dessus, éviter de trop y penser. Cette expérience-là, je la mets dans mon bagage. »

Les commentaires de Mauro Biello

La fatigue mentale, pire ennemi de l’Impact

Le match de mardi soir sera le quatrième en 10 jours pour la troupe montréalaise. Une séquence non seulement exténuante physiquement, mais également psychologiquement.

« Il faut savoir gérer les matchs. Il y a un degré de fatigue, mais c'est surtout au niveau mental, a mentionné Bernier. Il faut être bien préparé mentalement pour s'assurer que ça n'affecte pas notre exécution sur le terrain. »

L'Impact est conscient des pièges à éviter lors du match retour de la finale du Championnat canadien de soccer contre le Toronto FC.

« Offensivement, nous avons créé beaucoup de chances, a rappelé le capitaine Patrice Bernier, lundi, en revenant sur le match nul de 1-1 lors de la première manche, la semaine dernière à Montréal. Nous allons devoir être plus efficaces. Si nous avions marqué plus de buts, nous serions dans une meilleure position. Quand nous avons attaqué, nous les avons mis sur les talons. Mais il ne faut pas trop s'ouvrir, ce que nous avons peut-être fait en fin de rencontre. »

Patrice Bernier parle de la fatigue mentale des derniers jours

Une formation qui fait jaser

Pendant ce temps, l'expérience du 3-5-2 se poursuit chez l'Impact. La formation à trois défenseurs centraux et deux ailiers se retrouvent au coeur des débats chez les partisans et Biello n'est pas prêt à jeter l'éponge malgré le résultat à Columbus.

« C'est le grand débat, 3-5-2-5-5, tout le monde parle de ça », a lancé Biello avec une pointe d'humour.

« Nous sommes allés chercher des points qui vont servir à la fin de la saison, a rappelé Biello en faisant référence aux deux verdicts nuls acquis à Kansas City et Orlando avec ce système. Et l'animation ne chance pas beaucoup. [...] Ça nous offre une flexibilité en fonction du personnel disponible. On verra pour le match contre Toronto. »

Oui, nous avons connu un match difficile contre Columbus, mais ça peut arriver avec n'importe quel système. Nous avons tourné la page et nous devons être prêts pour la finale contre Toronto. Mauro Biello

Biello a indiqué que l'attaquant Anthony Jackson-Hamel demeurait un cas incertain pour le match retour face au TFC en raison d'une blessure à la jambe droite subie contre Columbus, samedi.

L'entraîneur montréalais a aussi indiqué qu'il pourrait simplifier le système de jeu puisqu'il devra vraisemblablement utiliser un joueur hors position comme latéral gauche pour pallier les absences d'Ambroise Oyongo (genou), Daniel Lovitz (genou) et Chris Duvall (suspension).

Le milieu de terrain Marco Donadel sera aussi suspendu pour la rencontre en raison d'une accumulation de cartons jaunes.