Polansky passe le 1er tour des qualifs à Wimbledon, Dancevic non

Le Canadien, 127e raquette mondiale et 15e tête de série des qualifications, a défait l'Argentin Marco Trungelliti, 154e au classement de l'ATP, en deux manches de 6-2 et 7-6 (7/3).

Polansky avait perdu son service d'entrée de jeu dans la seconde manche, mais il a ramené les deux joueurs à la case départ dès le jeu suivant pour ensuite régler le débat au bris d'égalité.

Au prochain tour des qualifications, l'Ontarien a rendez-vous avec le Kazakh Aleksandr Nedovyesov, un vétéran de 30 ans, 216e sur l'échiquier planétaire.

Polansky tente de percer le tableau principal à Wimbledon pour la première fois de sa carrière. C'est le seul tournoi du grand chelem auquel il n'a jamais pris part.

Une faute directe en coup droit a mis fin aux aspirations de son compatriote ontarien Frank Dancevic, 332e mondial.

Le vétéran de 32 ans, qui ne s'est pas qualifié pour le tableau principal au All England Club depuis 2014, s'est incliné après seulement 55 minutes en deux petites manches de 2-6 et 3-6 contre le favori local Liam Broady, 384e à l'ATP.

Dancevic a accédé à six reprises au tableau principal à Wimbledon. Il a atteint le second tour à trois reprises, à sa deuxième participation en 2007 ainsi qu'en 2008 et 2014.

Un autre Canadien, Steven Diez (223e), participe aussi aux qualifications. Il se mesurera au Français Gleb Sakharov, 203e, plus tard dans la journée.