Harry Potter a 20 ans

Depuis la publication de ce premier roman, l'écrivaine a vendu plus de 450 millions de livres de la série de 7 romans qui a été traduite dans 79 langues. Lors de la première publication, seulement 500 exemplaires avaient été imprimés.

Le dernier tome de la série a été publié en 2007. Un nouveau livre a été lancé en 2016, Harry Potter et l'enfant maudit. Il ne s'agissait pas d'un nouveau roman, mais plutôt d'un texte tiré d'une pièce de théâtre écrite par Jack Thorne et racontée en deux actes, qui se déroulait 19 ans après l'intrigue du dernier roman. On y retrouvait un Harry Potter adulte et son fils, Albus Severus Potter, qui étudiait à l'école Poudlard.

Cette histoire de monde magique s'est également transportée au cinéma avec la réalisation de huit films sur le populaire apprenti sorcier. La série, avec Daniel Radcliffe dans le rôle du jeune sorcier, a engrangé des recettes globales de plus de 7 milliards de dollars de 2001 et 2011. Il s'agit de la deuxième série la plus lucrative de l'histoire du cinéma, derrière L'univers Marvel et devant James Bond, Star Wars, Batman et Le seigneur des anneaux, notamment.

De nombreux produits dérivés ainsi que des parcs thématiques ont aussi vu le jour.

« Il y a 20 ans aujourd'hui que le monde dans lequel je vivais seule s'est soudainement ouvert à tout le monde. Ça a été merveilleux. Merci », a écrit J.K. Rowling sur Twitter.

20 years ago today a world that I had lived in alone was suddenly open to others. It's been wonderful. Thank you.#HarryPotter20 — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 26, 2017

Un café devenu célèbre, une inconnue devenue riche

Le café d'Édimbourg où J.K. Rowling a écrit son premier roman, The White Elephant Cafe, a également profité de cette popularité et est devenu un lieu touristique. Elle a aussi écrit plusieurs chapitres au café Majestic à Porto, au Portugal. L'écrivaine s'y était exilée pour enseigner l'anglais.

L'histoire de J.K. Rowling, âgée de 51 ans, est presque aussi célèbre que sa série. La jeune mère célibataire recevant de l'aide sociale qui devient millionnaire a marqué l'imaginaire. L'écrivaine avait envoyé son manuscrit à plusieurs maisons d'édition avant d'en trouver une, Bloomsbury Publishing, qui accepte de le publier.

J.K. Rowling Photo : Getty Images/John Phillips

D'ailleurs, pour marquer ce 20e anniversaire, Bloomsbury Publishing va publier quatre nouvelles éditions de la série.