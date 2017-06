« J'y pense depuis que je suis tout petit » - Lance Stroll

« C'est un rêve qui devient réalité pour moi, a-t-il admis dans le paddock de Bakou aux journalistes qui l'entouraient.

« J'y pense depuis que je suis tout petit, et... (ému) je vis ce moment aujpurd'hui. Je pense que demain, je réaliserai ce qui vient de se passer. »

« C'est une journée incroyable pour moi, a continué Stroll. Je peux difficilement l'expliquer. Toute la fin de semaine, je me suis senti bien dans la voiture. »

Durant la course de 51 tours, Stroll a su éviter les pièges, les accrochages et les débris pour monter au classement, de la huitième place sur la grille jusqu'à la deuxième position.

« Il s'est passé plein de choses, nous, on a foncé, on est restés tranquille, a-t-il affirmé, et on a eu le résultat, alors je suis vraiment juste content. »

Stroll est un des seuls pilotes à avoir traverser ce week-end sans la moindre erreur de conduite. Enfin, presque.

Le retour du pilote Mercedes-Benz Valtteri Bottas dans les 10 derniers tours de l'épreuve lui a fait faire une petite erreur, sans conséquence.

« J'ai touché le mur au virage 3 à deux tours de la fin, a révélé Stroll en riant. J'ai poussé jusqu'à la fin, mais Valtteri était juste un peu trop vite pour moi.

« Mais bon, P2, P3, ce n'est pas grave. Ce podium, c'est juste incroyable ! », a conclu le Québécois.