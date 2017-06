Le bronze pour l'équipe canadienne de rugby à 7

Les Gatinoises Pamphinette Buisa et Natasha Watcham-Roy, la Montréalaise Bianca Farella et leurs coéquipières canadiennes n’ont pas tardé à donner le ton et menaient déjà 19-0 à la mi-temps.

Elles ont ensuite creusé l’écart en début de deuxième demie pour porter la marque à 24-0 avant que les Françaises ne répliquent pour faire 24-7.

Ce ne sera que le seul essai du match pour les favorites de la foule qui ont ainsi pu éviter le blanchissage.

Après avoir obtenu une fiche parfaite au tour préliminaire samedi et fortes d’une victoire de 31-0 sur les Irlandaises en quart de finale, les Canadiennes se sont toutefois fait barrer le chemin en demi-finale par les Australiennes.

En avance 14-7 après les neuf premières minutes de jeu, les Canadiennes n’ont pu rejoindre la ligne des buts en deuxième demie, laissant les Australiennes créer l’égalité, puis réussir l’essai nécessaire pour l’emporter 19-14 et accéder à la finale.

Ces dernières ont ensuite essuyé un revers de 22-7 face aux Néo-Zélandaises dans le match pour la médaille d’or.

Pour une cinquième saison consécutive, les Canadiennes terminent les Séries mondiales parmi le top-3 du classement général.

Troisièmes de la campagne 2012-2013, les représentantes de l'unifolié avaient ensuite terminé troisièmes, deuxièmes et troisièmes des années subséquentes.

Elles ajoutent une troisième place à leur palmarès pour 2016-2017 grâce à une récolte de 98 points au terme des six étapes du circuit.

La Nouvelle-Zélande a été couronnée avec 116 points tandis que l’Australie a fini deuxième tout juste devant le Canada avec 100 points.