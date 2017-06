Lancement de la 9e saison de la maison Kempffer

75 visiteurs se sont présentés.

En plus des deux conférences, deux concerts et du vernissage qui seront présentés cet été, tous les mercredis, les gens sont invités à échanger et boire du thé avec des bénévoles de l’organisme sans but lucratif, dans la salle d’accueil du Centre culturel.

Betty Anne Smollett a fait don de la courtepointe datant de 1913 au Centre culturel et d'interprétation Kempffer de New Carlisle Photo : Radio-Canada/Isabelle Larose

Les gens peuvent aussi visiter en tout temps, deux expositions.

La première; New Carlisle de diversité et raffinement, présente la municipalité de 1784 à la seconde moitié du 20e siècle. La seconde exposition, qui est temporaire, présente l'enfance de l'ancien premier ministre du Québec et fondateur du Parti québécois : L’enfant libre, René Lévesque et la Gaspésie, de 1922 à 1937.

Le coordonnateur, Maxime Huot, explique que le Centre a été créé dans le but d'offrir des activités aux résidents et de faire découvrir cette communauté anglophone aux visiteurs. « C’est l’histoire de la municipalité, des gens d’ici. » dit-il.

Le Centre est ouvert jusqu'au 31 août.