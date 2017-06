Lady Gaga réitère son soutien aux militants LGBT

« Ce week-end représente une occasion pour nous tous de montrer l’importance de la tolérance, du courage et de la bonté, ainsi que l’importance de nous soutenir mutuellement », a expliqué la chanteuse dans une entrevue accordée à The Associated Press, vendredi.

Le défilé de la fierté gaie de New York, ville où est née Lady Gaga, se déroule dimanche, entre la 5e Avenue et West Village. L’interprète de Born This Way, chanson sortie en 2011 pour rendre hommage aux homosexuels, a fait part de son émotion en voyant « la belle fierté arborée par beaucoup d’amis et par la communauté LGBTQ. C’est une belle fierté dont nous devrions tous nous réjouir ».

La chanteuse pop, l’une des artistes les plus aimées de la communauté gaie avec Madonna et Cher, a souvent mis sa notoriété au service des revendications des minorités sexuelles, notamment les droits au mariage et à l’adoption. Elle a également pris part à plusieurs défilés de la fierté, tant aux États-Unis qu'en Europe.

Lady Gaga lors de la fierté européenne LGBT à Rome, en 2011. Photo : AFP/Filippo Monteforte

En septembre 2010, Lady Gaga avait prononcé un discours remarqué pour défendre les droits des gais et lesbiennes dans l’armée américaine. Ces derniers étaient alors confrontés à une loi (Don’t Ask, don’t tell) qui leur interdisait d’évoquer leur orientation sexuelle. La réglementation avait par la suite été abrogée par les autorités américaines.