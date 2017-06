Kvitova prépare Wimbledon avec un titre à Birmingham

Kvitova, 16e joueuse mondiale, participait à son deuxième tournoi seulement depuis qu’elle a été victime d’une agression armée à son domicile, en décembre dernier.

« J’étais simplement venue ici pour prendre le café et m’entraîner un peu, mais il fallait que je joue quelques matchs aussi, a blagué la championne, trophée à la main, sur le court. Je me suis bien sentie dès que j’ai foulé le gazon. Je tenais à faire la saison sur gazon, et j’y suis arrivée. »

La double lauréate à Wimbledon en 2011 (année de son meilleur classement mondial, no 2) et en 2014 a préparé de la meilleure des manières le tournoi sur gazon londonien du grand chelem.

La dernière victoire de la Tchèque remontait à octobre 2016 à Zhuhai, en Chine.

« Ashleigh aime jouer sur gazon, et elle a connu une semaine extraordinaire, a souligné Kvitova. Je lui souhaite la meilleure des chances à Wimbledon. »

Originaire d'Ipswich en Australie, Barty (77e mondiale) avait réussi un exploit en demi-finales en éliminant l'Espagnole Garbine Muguruza, finaliste de Wimbledon en 2015 et lauréate de Roland-Garros en 2016.

En finale, malgré le gain de la première manche, Barty a subi dans les deux suivantes face à une excellente spécialiste de la surface.

Victorieuse du premier tournoi de sa carrière cette année à Kuala Lumpur, la joueuse australienne disputait sa deuxième finale à Birmingham.