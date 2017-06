Federer impérial en finale à Halle

Après plus de deux mois de repos, le Suisse de 35 ans aux 18 titres de grand chelem, 5e mondial, a donné une incroyable impression de facilité face à Zverev, 12e joueur mondial âgé de 20 ans, à une semaine du coup d'envoi du tournoi de Wimbledon, son grand objectif de l'année.

« J'ai super bien joué, je me suis senti bien dès le début du match, a déclaré l'ancien numéro un mondial après sa victoire. C'était de loin mon meilleur match de la semaine. Après ma longue pause, les sensations sont excellentes, le plaisir de jouer est revenu et je suis en forme pour Wimbledon. »

À Wimbledon, Federer visera un huitième sacre qui ferait de lui l'homme le plus titré de l'histoire sur le gazon londonien.

Après un début de saison époustouflant, avec notamment un nouveau titre aux Internationaux d'Australie, le Suisse avait repris la compétition en juin en Allemagne, sur gazon, d'abord à Stuttgart (élimination au premier tour) puis à Halle.

« Mon but était d'arriver à 100 % de ma forme pour la saison sur gazon. J'espère maintenant que je vais rester en bonne santé dans cette deuxième partie de saison et on verra quel sera le résultat », a-t-il dit, sans vouloir s'avancer sur ses chances à Wimbledon.