Stroll a roulé à Austin entre Montréal et Bakou

Le Québécois a tourné dans une Wiliams de la saison 2014, puisqu'il est interdit de faire des essais privés avec la voiture de la saison en cours.

C'est le directeur technique de l'équipe Williams Paddy Lowe qui en a fait la confidence dans le paddock de Bakou.

« L'équipe est allée à Austin la semaine dernière, une journée, et Lance a tourné pour travailler sur de nouvaux réglages qui pourraient l'aider, voir les différences avec ceux de Felipe [Massa, son coéquipier]. »

Louer un circuit de F1 pour une journée coûte très cher. Pour celui d'Austin, c'est 50 000 dollars américains la journée (lunch fourni !), a pu apprendre Radio-Canada Sports. Ajoutez à cela, le déplacement de l'équipe, du matériel, du personnel.

Mais c'est un investissement qui rapporte à Williams. Lance Stroll s'est qualifié en 8e place sur la grille de départ du Grand Prix d'Europe.

« On a utilisé certains de ces réglages ici, à Bakou, et Lance en a tiré profit, a ajouté l'ingénieur britannique. Le vendredi matin [d'un week-end de course], le temps en piste est limité, le nombre de trains de pneus aussi, et les conditions de piste changent.

« Or il doit tourner le plus possible. Quand on a la chance de pouvoir tourner ailleurs pendant toute une journée, c'est mieux », a conclu Paddy Lowe.