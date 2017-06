Les Blue Jays menottés par Jason Vargas

Avec ce gain, les Royals ont maintenant remporté 11 de leurs 13 derniers matchs.

Vargas (11-3) a alloué deux points et huit coups sûrs en sept manches au monticule. Il a également retiré deux frappeurs sur des prises.

Troy Tulowitzki et Kevin Pillar ont cogné des circuits en solo pour produire les deux points des Blue Jays.

Du côté de Kansas City, Alcides Escobar a obtenu trois coups sûrs et il est venu marquer deux fois, dont le point de la victoire en septième manche.

Il a frappé un coup sûr après un retrait et il a croisé le marbre quand Alex Gordon a frappé un triple au champ droit contre Marco Estrada (4-6).

Roberto Osuna révèle la raison de son absence

Quelques heures avant le match, le lanceur des Blue Jays de Toronto Roberto Osuna a confié qu'il était aux prises avec des problèms d'anxiété.

Roberto Osuna Photo : La Presse canadienne/Nathan Denette

« Ça n'a rien à voir avec ma présence sur le terrain. Je me sens très bien au monticule, a mentionné Osuna. C'est lorsque je ne joue pas au baseball ou que je ne suis pas sur un terrain. Je ne me sens pas bien et c'est comme si j'étais un peu perdu. »

Un journaliste lui a demandé s'il s'était déjà senti de cette façon auparavant, mais Osuna a répondu que ça n'avait jamais été le cas.



« J'aimerais bien savoir comment sortir de cette situation et comment mieux me sentir, a-t-il ajouté. Nous y travaillons et nous tentons de trouver des façons de me faire sentir mieux. Mais pour être bien honnête, je n'en ai aucune idée. »