Nico Hischier, le tout premier choix du repêchage 2017

Hischier est devenu le premier joueur natif de la Suisse à être sélectionné au premier rang. Nino Niederreiter avait été choisi au cinquième rang par les Islanders de New York en 2010.

Âgé de 18 ans, Hischier a inscrit 38 buts et 48 aides en 57 matchs avec les Mooseheads d'Halifax la saison dernière, sa première dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il a été nommé recrue par excellence dans la Ligue canadienne de hockey.

C'était la première fois de leur histoire que les Devils détenaient le premier choix de la séance de repêchage.

En 2016-2017, l'attaquant manitobain de 18 ans a amassé 46 points, dont 20 buts, en 33 matchs avec les Wheat Kings de Brandon de la Ligue junior majeur de l'Ouest.

Au troisième rang, les Stars de Dallas ont opté pour le défenseur finlandais Miro Heiskanen. Âgé de 17 ans, Heiskanen a inscrit cinq buts et cinq aides en 37 rencontres avec le HIFK, à Helsinki, dans la ligue élite de Finlande.

L'Avalanche du Colorado a sélectionné le défenseur canadien Cale Makar au quatrième rang. Ce dernier évoluait dans la Ligue de hockey junior de l'Alberta la saison dernière et il s'est engagé à jouer à l'Université du Massachusetts.

Au cinquième rang, les Canucks de Vancouver ont causé la première surprise de la soirée en sélectionnant l'attaquant suédois Elias Pettersson. Jouant à Timra, dans la deuxième division suédoise, Pettersson a récolté 19 buts et 21 aides.

Les Golden Knights de Vegas ont fait du centre Cody Glass le premier joueur repêché dans l'histoire de l'équipe. Glass a accumulé 32 buts et 62 aides en 69 parties avec les Winterhawks de Portland, dans la Ligue de l'Ouest.

Le centre suédois Lias Andersson (Rangers de New York), le centre américain Casey Mittelstadt (Sabres de Buffalo), le centre britanno-colombien Michael Rasmussen (Red Wings de Detroit) et l'ailier droit ontarien Owen Tippett (Panthers de la Floride) ont complété le palmarès des 10 premiers.

Le Canadien choisira au 25e rang de ce premier tour.