Au tour de Johnny Depp de s'excuser pour avoir évoqué l'assassinat de Trump

En s'adressant à la foule, l’acteur a demandé quelle était la dernière fois qu’un acteur avait assassiné un président, une référence à la mort d’Abraham Lincoln par John Wilkes Booth en 1865.

Johnny Depp a ensuite ajouté : « Je veux me qualifier, je ne suis pas un acteur. Je mens pour vivre. Cependant, cela fait un certain temps, et peut-être que le temps est arrivé. »

Dans un communiqué, les services secrets américains ont affirmé, vendredi, qu’ils « étaient au courant des commentaires en question, et que, pour des raisons de sécurité, [ils] ne pouvaient pas discuter spécifiquement ni de manière générale des moyens et des méthodes avec lesquels [ils assumaient leurs] responsabilités de protection ».

Le président américain Donald Trump Photo : Reuters/Joe Skipper

Johnny Depp a précisé, dans un communiqué, qu’il s’excusait « pour la mauvaise blague » qu’il avait « essayé de faire au sujet du président Trump ».

La blague n’est pas sortie comme prévu, et c'était dit sans malice. J’essayais seulement d'être amusant, et non de nuire à quelqu'un. Johnny Depp

Johnny Depp a interprété Donald Trump l’an dernier dans une parodie produite par Funny or Die. Dans cette parodie à l'esthétique des années 80, il se moque sans retenue de l'ego du président américain, qui était alors candidat à l'élection présidentielle.

Johnny Depp incarne Donald Trump dans « The Art of the Deal » Photo : Funny or Die

Cette blague de Johnny Depp survient quelques semaines après deux controverses similaires soulevées par le travail d'artistes.

Récemment, une adaptation du Jules César, de William Shakespeare, suggérant l'assassinat du président américain Donald Trump a plongé dans l’embarras un théâtre new-yorkais.

La pièce « Julius Caesar », de la troupe Public Theater de New York Photo : Associated Press/Joan Marcus

L’humoriste Kathy Griffin a, pour sa part, dû s’excuser après avoir publié une photo la montrant en train de brandir la tête d'un homme décapité ressemblant à celle du président des États-Unis.

Le rappeur Snoop Dogg avait diffusé un vidéoclip dans lequel il faisait semblant de tirer avec un pistolet-jouet sur le président déguisé en clown.

Et la chanteuse Madonna a été critiquée après avoir affirmé, dans un rassemblement, qu’elle avait songé « énormément à faire exploser la Maison-Blanche ».