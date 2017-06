Un texte de Christine Roger

Fantastique! C’est incroyable ce qu’il amène au groupe. Juste son caractère, comment il implique tout le monde. Il est ouvert, il est toujours dans un bon esprit et ça, c’est extrêmement important dans un vestiaire. Mauro Biello, entraîneur-chef de l'Impact de Montréal

Arrivé à Montréal il y a un peu plus de six semaines, Dzemaili n’a pas eu besoin de beaucoup de temps pour d’adapter à sa nouvelle vie. Il a rapidement su gagner le respect de ses coéquipiers.



« Il est un gars génial. Il apporte une très bonne mentalité dans le vestiaire. Il essaie d’aider l’équipe et il démontre son professionnalisme. Sur le terrain, il a une très bonne chimie avec Nacho Piatti et elle grandit à chaque match », a souligné le défenseur Hassoun Camara.



« Il n’est pas surpris. Il savait que c’est un championnat difficile au niveau physique, au niveau de la structure, les matchs à l’extérieur et les distances que nous devons parcourir. C’est un gars qui a beaucoup d’expérience. Il s’adapte vite et nous pouvons le voir dans son jeu », a ajouté Mauro Biello.

Mauro Biello discute de l'importance de Blerim Dzemaili

Blerim Dzemaili est reconnu pour son tempérament parfois bouillant sur le terrain. Depuis son arrivée à Montréal, les arbitres ont particulièrement pu être témoins de cette passion qui caractérise si bien l’international suisse.

Par ailleurs, malgré l’horaire chargé, Mauro Biello ne semble pas avoir l’intention de donner une journée de congé à son nouveau joueur désigné.



« Dzemaili est un joueur important. C’est quelqu’un qui veut jouer, qui est encore en train de trouver son rythme avec nous. C’est un joueur clé et un joueur qui a l’expérience aussi. Il est capable de gérer comment il se sent et comment il doit se préparer », a mentionné l’entraîneur.