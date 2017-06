Panarin contre Saad, Stepan et Hjalmarsson en Arizona

Les attaquants Artemi Panarin et Tyler Motte ont été échangés aux Blue Jackets de Columbus contre Brandon Saad et le gardien Anton Forsberg. Chicago envoie aussi un choix de sixième tour en 2017 en échange d’un choix de cinquième tour en 2018.

Panarin vient de terminer sa deuxième saison dans la LNH. Il a remporté le titre de recrue de l'année en 2016. Il a atteint le cap des 30 buts lors de ces deux saisons (74 points en 2016-2017).

Repêché par les Blackhawks, Saad avait été échangé en raison des contraintes du plafond salarial. L'attaquant américain d'origine syrienne a marqué 24 buts et ajouté 29 mentions d'aide en 82 matchs avec les Jackets.

Niklas Hjalmarsson et Derek Stepan en Arizona

Patrick Marleau et Niklas Hjalmarsson Photo : Associated Press/Matt Marton

Quelques instants auparavant, les Blackhawks ont cédé le défenseur Niklas Hjalmarsson aux Coyotes de l'Arizona contre le défenseur Connor Murphy et le centre Laurent Dauphin.

Hjalmarsson, un gaucher, est sous contrat jusqu’à la fin de la saison 2018-2019. Selon le site capfriendly.com, il touche un salaire de 4,1 millions de dollars par année.

En 73 matchs la saison dernière, le Suédois de 30 ans a inscrit 18 points, dont 5 buts.

Murphy est droitier. Il a 24 ans. Il a marqué un point de moins que Hjalmarsson et gagnera 3,8 millions par saison jusqu’à la fin de 2021-2022.

Dauphin est originaire de Repentigny. L’athlète de 22 ans a marqué 2 buts et 1 mention d’aide en 24 matchs avec les Coyotes l’an passé.

Les Coyotes n’ont pas tardé à faire une deuxième transaction. Ils ont envoyé leur choix de premier tour cette année, septième au total, et le défenseur Anthony De Angelo aux Rangers de New York contre le centre Derek Stepan et le gardien Antti Raanta.

Raanta a monté un dossier de 16-8-2 avec un taux d’efficacité de ,922 et une moyenne de buts accordée de 2,27.

Stepan a inscrit 17 buts et 38 mentions d’aide en 81 matchs à New York.