Fête nationale : quand la politique prenait le dessus sur la musique

Ainsi, au moment où j’écris ces lignes, je me souviens par exemple qu’en 2003, il y a exactement 14 ans, on célébrait les funérailles de mon ami Bourgault à la basilique Notre-Dame. Il était mort quelques jours plus tôt, le 16 juin.

Alors, les souvenirs?

Si je parle de Bourgault, c’est parce qu’il est lié, tout comme Pierre Elliott Trudeau, à la dernière Saint-Jean « folklorique », la Saint-Jean de 1968. C’était bien des années avant qu’elle ne devienne, l’année suivant l’arrivée au pouvoir du Parti québécois, la fête nationale du Québec.

En 1968, j’étais déjà adolescent, et je me rappelle comme si c’était hier de ce dernier défilé avec le petit frisé blond et le mouton blanc. C’était sur la rue Sherbrooke. Il y avait beaucoup de monde. Beaucoup. Et alors que le Québec bouillait plus que jamais dans la question nationale, Trudeau a eu la bonne idée, en bon provocateur qu’il était, de venir assister à la fête sur la tribune d’honneur qu’on avait installée en haut des marches extérieures de la bibliothèque.

Il n’en fallait pas plus pour que, quelques mois à peine après le « Vive le Québec libre! » de Charles de Gaulle, la bataille « pogne ». Impossible d’oublier cette émeute menée par Pierre Bourgault à la tête des troupes souverainistes. Monté sur les épaules de ses supporteurs, matraqués comme tant d’autres, il a lui aussi été arrêté comme tant d’autres et jugé comme tant d’autres.

Pierre Bourgault, chef du Rassemblement pour l'indépendance nationale, est arrêté lors des émeutes de la Saint-Jean-Baptiste, en 1968 Photo : La Presse canadienne/archives

Combien de fois l’ai-je entendu raconter cette histoire, souligner la sympathie et la courtoisie que les policiers qui l'ont « embarqué » ont eues à son égard, et en rire.

Après ça, fini les chars allégoriques... même si l’année suivante, comme si on n’avait pas compris le message, on a remis ça, mais sans la présence de monsieur Trudeau. Et rebelote!

Cette fois, c’en était vraiment fini des « parades », mais pas des affrontements…

C’est à partir de ce moment-là qu’on s’est mis à suggérer du bout des lèvres les fêtes de quartier. Le Vieux-Montréal était à l’époque un « gros quartier » très fréquenté, très in, avec ses spectacles à l’hôtel Nelson et à l’hôtel Iroquois. Ainsi, à la Saint-Jean de 1971, la place Jacques-Cartier débordait. On y était. Insouciants? Peut-être. Les cheveux longs des filles et des garçons volaient au vent. En fait, ils se sont surtout mis à voler quand, les rassemblements publics étant interdits, la police a chargé la foule, matraque au poing. J’ai couru vite ce soir-là sur Notre-Dame. C’est fou ce que les flics d’alors étaient en forme.

Les années suivantes, il y a encore eu des accrochages, des affrontements. Je ne sais même plus si j’y étais.

En 1975

En revanche, puisqu’on est dans le « je me souviens », je me rappelle aussi la plus mémorable des Saint-Jean-Baptiste, celle de 1975, sur le mont Royal. Une fête organisée par Lise Payette, un événement énorme regroupant des centaines de milliers de personnes aux pieds de Deschamps, de Forestier et de Vigneault qui, ce soir-là, a offert aux gens du pays ce qui allait devenir, qu’on le veuille ou non, un peu leur hymne. On aurait dit un festival pop où tout se déroulait dans la paix, la joie et l’amour (!). On y aurait passé l’été.

La fête était déjà politique depuis un bon moment quand le gouvernement de René Lévesque a annoncé que la Saint-Jean-Baptiste devenait officiellement la « fête nationale du Québec », adoptant même un décret à cet effet.

Et pourtant, dans les années qui ont suivi, comme si on voulait amoindrir la charge nationaliste, la fête s’est dépolitisée. On s’est obstiné à parler d’ouverture comme pour se convaincre, bizarrement, que, peuple pacifique s’il en est, nous étions accueillants, courtois, non xénophobes.

Alors, la Saint-Jean a fait place à des fêtes ici et là, à un défilé souvent anémique, à des spectacles donnés un peu partout, dont les plus mémorables ont quand même eu lieu et ont toujours lieu à Québec, sur les plaines d’Abraham, et à Montréal, au parc Maisonneuve par le passé et à la place des Festivals depuis quelques années. La tradition se poursuit.

Dans cette mer de la tranquillité, il y a peut-être eu une seule tempête, et encore. Disons plutôt une étincelle qui a ravivé une flamme bien fatiguée. C’était en 1990, après l'échec de l’accord du lac Meech. Un faible sentiment de révolte avait été réveillé, des centaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue pour marquer leur mécontentement et leur amour du Québec. C’est dans ce contexte un peu explosif que Jean Duceppe a livré un discours patriotique enflammé et inspiré, et que la veille, Robert Bourassa, premier ministre à l'époque, avait soufflé sur les braises avec une phrase lourde d’espoir :

« What does Quebec want? Le Canada anglais doit comprendre de façon très claire que, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, le Québec est, aujourd'hui et pour toujours, une société distincte, libre et capable d'assumer son destin et son développement. »

Robert Bourassa en 1970 Photo : Radio-Canada/Radio-Canada/Guy Dubois

Et le Québec s’est levé, puis s’est rassis, pour presque se coucher après 1995.

Depuis, la Saint-Jean-Baptiste est une fête de la musique.

Une fête de la musique qui s’inscrit dans le chapelet estival des festivals de musique…