Christopher Boucher sous contrat avec les Warriors

L’entente serait la première du genre dans la NBA. Boucher touchera un salaire minimum de vétéran s’il joue avec les Warriors, mais peut aussi être renvoyé dans la G-League, le circuit de développement.

Boucher a joué deux ans avec les Ducks de l’Université d’Oregon. Il n’a pas été réclamé au repêchage jeudi soir. L’athlète de 2,08 m (6 pi 10 po) et 90 kg (200 lb) est perçu par les dépisteurs comme un centre qui peut tirer de l'arc de trois points.

En 69 matchs dans la NCAA, Boucher a présenté des moyennes de 12 points, 6,8 rebonds et 2,7 blocs. Boucher a raté la fin de la saison et n’a pas pu participer au tournoi March Madness à cause d’un ligament déchiré dans le genou.

Les Warriors, qui ont remporté le titre de la NBA contre les Cavaliers de Cleveland, ont repêché Jordan Bell, un coéquipier de Boucher avec les Ducks.