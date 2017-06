Le cofondateur du Musée des beaux-arts de Sherbrooke s'éteint

Malgré la maladie, le peintre n'a jamais remisé son pinceau. Même si plusieurs qualifiaient ses oeuvres de style naïf, le principal intéressé a toujours refusé cette étiquette. « Selon moi, il n'y a pas de naïveté là-dedans. Je ne vois pas ce qu'il a de naïf dans ce que je fais. Je ne pense pas être naïf non plus. Je n'ai jamais prétendu que je faisais de l'art naïf », avait-il raconté en riant au micro de C'est pas trop tôt en Estrie.

Il a été de ceux qui ont mis sur pied le Musée des beaux-arts de Sherbrooke en 1932. « On était tout un groupe. On a travaillé fort. Particulièrement, Jeannine Blais qui est aujourd'hui décédée. Le Musée a pris plus d'ampleur que souhaité. C'est heureux! On a parti ça et on n'imaginait pas que ça progresserait aussi rapidement. »

L'artiste a également été professeur au Cégep de Sherbrooke pendant plusieurs années.

M. Barbeau laisse dans le deuil son épouse Juliette Daigle et ses trois enfants. Les funérailles auront lieu ce dimanche à Sherbrooke.