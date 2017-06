La LNH dévoile son calendrier pour 2017-2018

Les Penguins de Pittsburgh vont amorcer la défense de leur titre contre les Blues de Saint Louis à domicile. Le même soir, les Jets de Winnipeg vont recevoir la visite des Maple Leafs de Toronto, les Sharks de San José, celle des Flyers de Philadelphie, et la bataille de l’Alberta reprendra entre les Oilers et les Flames de Calgary à Edmonton.

L’Avalanche du Colorado et les Sénateurs d’Ottawa vont jouer deux matchs réguliers à Stockholm en Suède, les 10 et 11 novembre. Ce sera la première fois que des rencontres de la sorte sont présentées en Europe depuis 2011.

Les Sénateurs vont également être sous les feux de la rampe lors de la Classique 100 contre le Canadien de Montréal. Ce match au grand air est prévu le 16 novembre à la Place TD, domicile du Rouge et Noir.

La Classique hivernale sera tenue le 1er janvier et mettra en vedette les Sabres de Buffalo et les Rangers de New York au Citi Field.

La pause du match des étoiles sera du 26 au 29 janvier. Les vedettes de la LNH ont rendez-vous à l’Amalie Arena de Tampa.

Un troisième match extérieur est prévu le 3 mars entre les Capitals de Washington et les Maple Leafs. Il sera présenté au Navy-Marine Corps Memorial Stadium, à Annapolis, au Maryland.

Dans un communiqué, la LNH a signifié son intention de faire d’autres matchs extérieurs en hommage aux forces armées américaines dans les années à venir.

Le Canadien commence par un voyage

Dans le cas du Canadien, le calendrier commence avec trois matchs à l’étranger, à Buffalo, Washington et New York (Rangers).

Le traditionnel voyage en Californie sera du 17 au 20 octobre. Le Tricolore visitera Ottawa, Vancouver, Calgary et Edmonton avant Noël, puis ira en Caroline, à Tampa et en Floride du 27 au 30 décembre.

L’année dernière, le Canadien avait entamé la saison avec 10 victoires.