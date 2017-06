C’est confirmé : Ron Howard terminera le film sur Han Solo

Le site Deadline avait soutenu mercredi qu’il était pressenti pour remplacer le duo.

Howard est l’un des cinéastes les plus connus d’Hollywood grâce à des films comme Frost/Nixon et Un homme d’exception.

Kathleen Kennedy, présidente de Lucasfilm, a annoncé mercredi que les réalisateurs Phil Lord et Christopher Miller avaient abandonné le tournage en raison d’un désaccord créatif.

Les réalisateurs Christopher Miller et Phil Lord Photo : Invision/Scott Roth

Phil Lord et Christopher Miller ont eu d’importants différends avec la productrice Kathleen Kennedy et le scénariste Lawrence Kasdan au sujet des rebondissements comiques du film. Lawrence Kasdan a travaillé sur plusieurs des films de la série, et il a écrit le scénario du film sur Han Solo avec son fils, Jon.

Dans un communiqué diffusé jeudi, Kathleen Kennedy affirme que « chez Lucasfilm, nous croyons que l’objectif ultime de chaque film est de ravir et de transmettre l’esprit de la saga que George Lucas a commencée il y a 40 ans ».

Le communiqué indique aussi que la date de sortie du film ne change pas, soit le 25 mai 2018. Le tournage, dont les trois quarts sont terminés, reprendra le 10 juillet. Il reste environ un mois pour l'achever.

Ce film dérivé de l’univers de Star Wars racontera les aventures de Han Solo et de son fidèle compagnon Chewbacca avant la première trilogie. La rencontre du duo avec Lando Calrissian, vu dans Star Wars V et VI, fera également partie du film.

La distribution du film sur Han Solo Photo : Disney/Lucasfilm

La distribution du film sur Han Solo comprend Alden Ehrenreich (Han Solo), Joonas Suotamo (Chewbacca), Donald Glover (Lando Calrissian) et Woody Harrelson (Garris Shrike). Emilia Clarke, Thandie Newton et Phoebe Waller-Bridge en font également partie, mais on ne précise pas encore qui elles interpréteront.

Le film sera le deuxième des films dérivés de l’univers de Star Wars, après Rogue One : une histoire de Star Wars, paru l’an dernier.