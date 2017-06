Montréal obtient le défenseur David Schlemko

Le défenseur de 30 ans s'amène à Montréal après avoir été choisi par les Golden Knights au repêchage d'expansion mercredi.

Schlemko a inscrit 2 buts et 16 passes en 62 matchs la saison dernière avec les Sharks de San José. Il a également amassé deux buts et une passe en six rencontres éliminatoires.

Il a disputé 360 matchs avec les Coyotes de l'Arizona, les Stars de Dallas, les Flames de Calgary, les Devils du New Jersey et les Sharks.

Il a marqué 87 points, dont 17 buts, et a purgé 114 minutes de punition depuis son entrée dans la LNH en 2008.

Dans les rangs juniors, il a porté l'uniforme des Tigers de Medicine Hat, avec lesquels il a remporté le championnat dans la Ligue de l'ouest en 2007.