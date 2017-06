Les Panthers embauchent Chris Pronger

Pronger travaillait au département de la sécurité des joueurs depuis 2014.

« Chris est prêt à passer à un rôle de direction plus compétitif. Étant l’un des défenseurs les plus dominants de son époque, son palmarès et ses connaissances en hockey font de lui un atout pour notre équipe », a indiqué Tallon dans un communiqué.

« J’aime bien embaucher des gens plus brillants que moi », a-t-il ajouté.

En conférence de presse, Tallon a laissé entendre que les Panthers allaient avoir un été mouvementé. « Nous serons actifs sur le marché des joueurs autonomes. Ce n'est pas nécessairement l'équipe que nous aurons dans trois mois. Nous avons des plans pour avoir une formation excitante », a-t-il expliqué au quotidien Miami Herald.

Pronger a gagné la Coupe Stanley avec les Ducks d’Anaheim en 2007 et la médaille d’or aux Jeux olympiques en 2002 et en 2010. En 1167 matchs dans la LNH, il a inscrit 698 points.

Pronger a écoulé en 2016-2017 la dernière année d’un contrat de sept ans qu’il avait signé avec les Flyers de Philadelphie. Il n’a pas joué dans la LNH depuis la saison 2012 en raison des symptômes d’une commotion cérébrale.