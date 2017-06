« Le résultat, c'était ultra spécial » - Lance Stroll

Il s'est remis de sa dure semaine à Montréal. Le week-end a été difficile pour les nerfs, mais a bien fini avec ses premiers points au classement.

« C’était bien, c’était un bon week-end, a-t-il admis dans le paddock de Bakou jeudi. Chez moi, à la maison, c’était bien. Devant les amateurs, mes amis et ma famille, c’était vraiment un week-end spécial.

« OK. Juste le résultat, c’était ultra spécial, mais toute la semaine quand j’étais là, c’était juste spécial d’être à la maison et de courir le Grand Prix à Montréal. »

Interrogé à savoir si avec ses premiers points, il était devenu un « vrai » pilote de F1, Stroll ne l'a pas vu ainsi.

« Non. Même avant, on a fait des courses dans le top 10, mais on a juste eu des problèmes mécaniques, des problèmes techniques, des autres [pilotes] qui nous touchaient, a-t-il rappelé. On n'a juste été pas chanceux. C’est bien de le faire [marquer des points] à Montréal, ça, c’est sûr. »

À l'abri des critiques

Quant à savoir s'il était content d'avoir fait taire les sceptiques sur ses capacités à piloter une F1, Stroll n'a pas voulu ouvrir cette porte.

Lance Stroll Photo : La Presse canadienne/Ryan Remiorz

« On se fout de ça avec l’équipe, a-t-il répondu calmement. Dans le sport, c’est tout le temps là [les critiques]. Je suis juste content pour moi, pour l’équipe, et on continue. »

Il a répété que la F1 ne s'apprivoise pas du jour au lendemain.

« C’est nouveau, c’est une nouvelle catégorie, c’est un grand saut de la formule 3, a-t-il mentionné. Je suis encore jeune, j’ai encore beaucoup à apprendre. Ce ne serait pas normal de tout comprendre tout de suite. Ce n’est pas comme ça que ça marche dans le sport de l’automobile. »

« Ça prend un peu de temps pour comprendre les choses », a-t-il ajouté.

Quant à ce week-end en Azerbaïdjan, c'est le retour à la réalité. En terrain inconnu.

« Bakou, c’est une autre opportunité. Mais c’est une autre nouvelle piste pour moi, faut apprendre la piste, c’est pas facile. Après, on va faire notre programme, on va regarder des choses, et on va faire le meilleur résultat qu’on peut », a-t-il conclu, prudent.

Chicane de rue entre Ferrari et Mercedes-Benz

C'est sur les rives occidentales de la mer Caspienne, avec pour cadre le centre-ville historique de Bakou et les remparts de la vieille ville, que le chassé-croisé entre Lewis Hamilton et Sebastian Vettel va se poursuivre.

Pour l'instant, aucun des deux pilotes n'a réussi à remporter deux courses d'affilée en 2017. Le Britannique espère être le premier, d'autant plus qu'il a une revanche à prendre sur lui-même dans les rues de Bakou.

Lewis Hamilton (gauche) et Sebastian Vettel (droite) Photo : Getty Images/Josep Lago

Hamilton a été le grand gagnant du week-end montréalais. Il a signé la 65e pole position de sa carrière, rejoignant l'idole de son enfance Ayrton Senna, et a surtout remporté une 56e victoire en Grand Prix.

Il a réduit l'écart de moitié sur Vettel, contraint à un arrêt prématuré aux puits, et qui a limité la casse avec une 4e place.

De quoi satisfaire le directeur général de Mercedes-Benz.

« Désormais, il va falloir maintenir cette dynamique, a lancé Toto Wolff. C'est ce qui est plaisant, mais aussi difficile en F1. La dernière course ne compte plus du tout », a-t-il ajouté.

Hamilton garde de mauvais souvenirs de sa première en Azerbaïdjan.

Il avait affirmé avoir négligé la reconnaissance à pied du circuit et les tests en simulateur. Le pilote de 32 ans avait heurté un muret dans la dernière partie de la qualification et arraché une roue de sa monoplace. Il avait démarré la course en 10e place et avait fini 5e.

Le circuit de Bakou présente la particularité d'être le plus long de la saison derrière Spa-Francorchamps (Belgique), sur plus de 6 kilomètres, et de contenir « deux circuits en un » : une partie très rapide, comme à Monza, et une plus sinueuse, comme à Monaco.

Valtteri Bottas, au volant de sa Williams, avait atteint la vitesse de 378 km/h en 2016, d'après les données de son équipe.

« Cette année, il est peu probable que les voitures atteignent à nouveau ces vitesses », a-t-on estimé chez Ferrari.

Les monoplaces élargies de 2017 sont en effet plus rapides dans les virages, mais moins performantes en ligne droite.