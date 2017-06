Emma Watson cache 100 exemplaires du roman canadien La servante écarlate dans Paris

L’interprète d’Hermione Granger dans la série de films Harry Potter a rédigé un court mot en français dans chaque livre qu’elle a caché : « Affectueusement, Emma (Watson) »

I'm hiding copies of The Handmaid's Tale in Paris! Je cache des copies de La Servante Ecarlate dans tout Paris! #OSSParis @the_bookfairies 📚 pic.twitter.com/SvwjYqm1G3

Emma Watson encourage les personnes qui trouveront un exemplaire à le remettre en circulation une fois la lecture terminée.

Depuis 2014, la comédienne britannique est ambassadrice de bonne volonté d'ONU Femmes. Fidèle à ses convictions féministes, Emma Watson partage ainsi un roman dystopique dans lequel les femmes sont la propriété de l'État. Après avoir été séparée de sa fille et réduite à l'esclavage par son propriétaire, Offred se bat pour survivre dans une société dominée par les hommes tout en cherchant une façon de retrouver sa famille.

Elisabeth Moss dans « The Handmaid's Tale » (« La servante écarlate ») Photo : La Presse canadienne/Hulu

Une série de 10 épisodes inspirée du roman de Margaret Atwood a été produite par le service américain de vidéo sur demande Hulu et MGM Television, et a connu un véritable succès. L’auteure canadienne a agi comme productrice et consultante pour la série. Une deuxième saison a aussi été annoncée.