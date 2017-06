Les Golden Knights optent pour Alexei Emelin

Le directeur général des Golden Knights, George McPhee, et le propriétaire Bill Foley annoncent leurs choix au cours de la remise des premiers trophées individuels de la LNH.

Choix de troisième tour, 84e au total, à l'encan de 2004, Emelin aura cumulé 14 buts et 58 aides, pour un total de 72 points, et un différentiel de -18 en 380 matchs avec le Tricolore. Le contrat d'Emelin, d'une valeur de 16,4 millions de dollars pour quatre saisons, arrive à échéance à l'été 2018.

Sa saison 2012-2013 semblait prometteuse, avec 12 points et un différentiel de +2, mais une blessure au genou gauche aura stoppé sa progression.

Le Canadien avait choisi de protéger les attaquants Paul Byron, Phillip Danault, Jonathan Drouin, Alex Galchenyuk, Brendan Gallagher, Max Pacioretty et Andrew Shaw, les défenseurs Jordie Benn, Jeff Petry et Shea Weber, ainsi que le gardien Carey Price.

Les Sénateurs perdent Methot

Les Sénateurs d'Ottawa ont eux aussi perdu un défenseur, alors que les Golden Knights ont réclamé Marc Methot.

Le directeur général des Sénateurs, Pierre Dorion, avait été incapable de protéger Methot puisqu'il n'avait pu convaincre Dion Phaneuf de renoncer à sa clause de non-mouvement, ce qui l'aurait mis à la portée des Golden Knights.

En 2016-2017, Methot a inscrit 12 passes en 68 matchs. L'arrière de 32 ans a disputé les cinq dernières saisons à Ottawa, lui qui avait amorcé sa carrière avec six saisons chez les Blue Jackets de Columbus.

Pickard, le premier choix

Le gardien Calvin Pickard, de l'Avalanche du Colorado, aura été le premier choix des Golden Knights.

Le premier joueur issu d’une équipe canadienne choisi par les Golden Knights est le défenseur Luca Sbisa, des Canucks de Vancouver. Les Jets de Winnipeg ont perdu l’attaquant Chris Thorburn, tandis que l’arrière des Flames Deryk Engelland, qui demeure à Las Vegas, a signé une entente à titre de joueur autonome sans compensation avec les Knights.

Les Maple Leafs ont dit au revoir à l'attaquant Brendan Leipsic, et les Oilers d'Edmonton au défenseur Griffin Reinhart.

Les Québécois William Carrier, des Sabres de Buffalo, Jonathan Marchessault, des Panthers de la Floride, Jean-François Bérubé, des Islanders de New York, et David Perron, des Blues de Saint-Louis, ont aussi été réclamés.

L’état-major des Golden Knights a également officialisé quelques transactions au cours du repêchage.

Les Sabres de Buffalo ont offert un choix de sixième ronde au repêchage de ce vendredi à McPhee pour influer sur sa décision, et les Panthers de la Floride ont envoyé l’attaquant Reilly Smith et son lourd contrat aux Knights contre un choix de quatrième tour en 2018.

Le Lightning de Tampa Bay a pour sa part cédé l’attaquant Nikita Gusev et deux choix au repêchage, tandis que les Islanders de New York se sont départis de l’attaquant Mikhail Grabovski, du défenseur Jake Bischoff et de deux choix.

Liste des joueurs acquis

G Calvin Pickard (Avalanche du Colorado) D Luca Sbisa (Canucks de Vancouver) A Teemu Pulkkinen (Coyotes de l’Arizona) D Jon Merrill (Devils du New Jersey) A William Carrier (Sabres de Buffalo) + choix de 6e tour en 2017 A Cody Eakin (Stars de Dallas) A Tomas Nosek (Red Wings de Detroit) A Jonathan Marchessault (Panthers de la Floride) + A Reilly Smith contre un choix de 4e tour en 2018 D Brayden McNabb (Kings de Los Angeles) A Connor Brickley (Hurricanes de la Caroline) + choix de 5e tour A Chris Thorburn (Jets de Winnipeg) A Pierre-Édouard Bellemare (Flyers de Philadelphie) D Jason Garrison (Lightning de Tampa Bay) + A Nikita Gusev + choix de 2e tour + choix de 4e tour G Jean-François Bérubé (Islanders de New York) + A Mikhail Grabovski + D Jake Bischoff + 1er tour + 2e tour A James Neal (Predators de Nashville) D Deryk Engelland (Flames de Calgary) A Brendan Leipsic (Maple Leafs de Toronto) D Colin Miller (Bruins de Boston) D Marc Methot (Sénateurs d’Ottawa) D David Schlemko (Sharks de San Jose) A David Perron (Blues de Saint-Louis) A Oscar Lindberg (Rangers de New York) D Griffin Reinhart (Oilers d’Edmonton) D Alexei Emelin (Canadien de Montréal)

Plus de détails à venir.