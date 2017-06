Une nouvelle série brise le tabou de la nudité masculine à la télé québécoise

La série, diffusée sur ICI TOU.TV EXTRA dès le 28 juin, suivra une famille exploitant un bar de danseurs nus. Même si les corps des danseurs masculins seront mis de l’avant, la série explore plusieurs thèmes et questions de notre société.

Pour cette nouvelle série, l'auteure d'Unité 9 « voulait se rapprocher des hommes ». Elle met ainsi en scène deux frères en guerre pour l’amour de leur père. « Ce qui m’a fascinée, ce n’est pas tant les danseurs nus que le plaisir que les femmes avaient dans la salle. C’est rare, des lieux destinés aux femmes », explique-t-elle.

Le corps des hommes est beau, on ne le voit pas assez souvent, j’espère que ça va donner des idées aux autres, et j’espère qu’on va en voir encore plus.

Danielle Trottier