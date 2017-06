Mercredi matin, en conférence de presse à Montréal, des dirigeants et personnalités influentes du milieu théâtral, dont Frédéric Dubois, de la section française de l'École nationale de théâtre, Ginette Noiseux, d'Espace Go, et Denis Bernard, du Théâtre La Licorne, ont interpellé le ministre québécois de la Culture et des Communications, Luc Fortin, et le Conseil du Trésor, estimant que les besoins du milieu artistique québécois s'élèvent plutôt à 40 millions.

Pour Denis Bernard, le montant qui vient d'être octroyé au CALQ reflète un manque de « vision » de la classe politique.

Je ne comprends pas que, sur une demande de 40 millions dans un budget d'État qui doit défendre une culture [...], on est là, encore aujourd'hui, à défendre ce principe, ce n'est pas normal. Ma colère vient d'un épuisement, d'un écoeurement. Denis Bernard

Le milieu du théâtre a demandé une rencontre avec le ministre Fortin lundi. Il attend une réponse. Si une grève générale est pour l'instant écartée, des actions ponctuelles pourraient avoir lieu à l'automne.

Le Conseil québécois du théâtre mercredi en conférence de presse à Montréal Photo : Radio-Canada

Selon Denis Bernard, les conséquences d'un financement qu'il juge inadéquat se voient chaque soir sur les scènes des théâtres québécois.

Des acteurs et actrices chevronnés avec 30 ou 40 ans de carrière, croyez-le ou non, viennent travailler à La Licorce à 40 $ par soir. Des travailleurs qui gagnent 40 $ par jour, je n'en connais pas beaucoup. Auteur

Le CALQ finance les programmes destinés aux artistes et aux organismes culturels. Avant l'octroi, cette semaine, de 4 millions de dollars supplémentaires, son budget totalisait 89 millions de dollars, en excluant l’Orchestre symphonique de Montréal.

En avril dernier, des artistes et des travailleurs du milieu culturel avaient déjà manifesté à Montréal pour un « redressement immédiat » des crédits du CALQ.

Le ministre Fortin n'a pas réagi immédiatement aux demandes formulées par le milieu culturel.