Le groupe québécois Voivod sur la liste des 100 meilleurs albums metal du Rolling Stone

Rolling Stone juge que sur son quatrième album, Dimension Hätross, paru en 1988, Voivod a réellement commencé à innover en intégrant du punk anarchiste et des sons industriels à son metal ultrarapide.

« Nous avons découvert ce que les musiques industrielle et électronique pouvaient faire si on les ajoutait au metal », a expliqué le batteur Michel « Away » Langevin dans une entrevue au magazine Metal Hammer en 2005.

Le disque « Dimension Hätross », de Voivod Photo : voivod.com

Plus encore, Dimension Hätross a ouvert la voie à des groupes comme les Américains Tool et Dream Theater et le Suédois Opeth.

Formé à Jonquière en 1983, Voivod est le premier groupe trash metal canadien qui a connu une certaine popularité à l'extérieur du Canada. Son premier disque, intitulé War and Pain, est paru en 1984.

Voivod a plusieurs fois été cité en tant que groupe de musique ayant eu une influence majeure sur des groupes planétaires comme Metallica et Sepultura. D’ailleurs, Jason Newsted, l’ex-bassiste de Metallica, a fait partie du groupe de 2002 à 2008.

Cinquante ans de métal

Apparu au début des années 1970 lorsque Black Sabbath a fait paraître son premier album (qui figure en 5e position de la liste), le metal résonne depuis près de 50 ans.

Le metal tire son origine de la fin des années 1960 lorsque des groupes comme Led Zeppelin, Iron Butterfly et Blue Cheer ont ajouté des guitares stridentes à des pièces influencées par le blues.

Développé en maintes sous-catégories depuis (death metal, grindcore, black metal, etc.), il fait bonne figure dans les palmarès musicaux.

Black Sabbath Photo : Facebook/Black Sabbath

La liste de Rolling Stone comprend les productions de groupes légendaires comme Black Sabbath, Led Zeppelin, Judas Priest, Rainbow, Mötley Crüe et Iron Maiden, et celles d'artistes contemporains comme Marilyn Manson, Soundgarden, Mastodon, Slipknot et Metallica.

Black Sabbath compte 6 albums sur la liste, dont 2 parmi les 10 premières positions; et le chanteur d’origine du groupe, Ozzy Osbourne, en compte 2.

Mentionnons également que le groupe français Gojira se trouve sur la liste, avec From Mars to Sirius en 97e place.

Chose certaine, cette liste prouve que le metal demeure réellement un monde d’hommes. Seul le disque Fallen (2003), du groupe Evanescence, mené par la chanteuse Amy Lee, s’y trouve, en 99e position.