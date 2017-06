Le CIO annonce un nouveau partenaire pour son programme TOP

La semaine dernière, le CIO a annoncé la fin de son association de 40 ans avec McDonald's.

Maintenant, Intel fera profiter le CIO de son expertise avec la réalité virtuelle et les drones pour quatre Jeux d'été et d'hiver jusqu'en 2024.

De plus, la firme de Santa Clara, en Californie, fournira dès les Jeux d'hiver de 2018 à Pyeongchang une expérience de réalité virtuelle en direct.

« Conformément à l’Agenda olympique 2020, le CIO forge de nouveaux partenariats. Intel est un chef de file mondial dans son secteur, et nous nous réjouissons de travailler avec cette équipe pour façonner l’avenir des Jeux olympiques grâce à la technologie de pointe », a expliqué Thomas Bach, président du CIO.

« Les Jeux olympiques créent un lien entre les amateurs et les athlètes, un lien qui inspire le monde entier grâce au sport et aux valeurs olympiques d’excellence, d’amitié et de respect », a-t-il dit.

« En vertu de ce nouveau partenariat mondial avec Intel, les amateurs dans les stades, les athlètes et le public des quatre coins du monde pourront bientôt vivre la magie des Jeux olympiques de manière totalement nouvelle », a ajouté l'ancien médaillé des Jeux de 1976.

L'ajout d'Intel permet au CIO de compter à nouveau sur 13 partenaires mondiaux pour son programme TOP (The olympic partners).