Village People, Plastic Bertrand et l'OSM au volet extérieur de Juste pour rire

Le festival, qui célébrera ses 35 ans cette année, s’aventurera donc encore une fois du côté de la musique.

Le chanteur belge Plastic Bertrand, devenu célèbre avec Stop ou encore à la fin des années 1970, sera sur scène le 16 juillet. Le Québécois Xavier Caféïne et son groupe l’accompagneront.

Un autre groupe phare des années 1970 sera à Juste pour rire cet été : Village People fera résonner ses grands succès disco In the Navy et Y.M.C.A. le 17 juillet.

Le groupe Village People Photo : Getty Images/ALBERTO PIZZOLI

Le 19 juillet, place à l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM), qui orchestrera les plus grandes chansons comiques du Québec. Ce concert mis en scène par Stéphane Laforest et Réal Béland mettra en vedette Les Denis Drolet, Les Chick'n Swell, Claudine Mercier, Patrick Groulx, Ingrid St-Pierre, Olivier Martineau, Nathalie Choquette, Damien Robitaille, Réal Béland, François Pérusse, Rock et Belles Oreilles, Véronique Claveau et Patrick Malette.

Le vétéran groupe américain Kool and the Gang donnera le spectacle de clôture extérieur le 30 juillet, avec entre autres ses succès Celebration et Ladies Night.

De l’humour, bien sûr

L'humour occupera un espace de choix sur les scènes extérieures de Juste pour rire. Le spectacle Mado's Got Talent de la vedette du burlesque comique sera à l’affiche pour une quatrième année, le 18 juillet.

Les humoristes Guillaume Wagner et P-A Méthot occuperont respectivement la scène les 20 et 21 juillet.

Jean-François Mercier Photo : Karine Dufour

Le 23 juillet, Patrick Groulx y terminera sa tournée et le lendemain, Jean-François Mercier proposera une compilation des numéros les plus populaires de sa carrière.

Le Noël du campeur sera revisité le 25 juillet par Les Appendices et d’autres invités. Le lendemain, place au duo Sèxe Illégal, entouré de Didier Lambert, des Sœurs Boulay, de Greg des Dead Obies, de Dumas, de Julien Tremblay et des Deuxluxes.

Enfin, l’humoriste torontois Russell Peters donnera son spectacle Old School Mixtape Live le 27 juillet.