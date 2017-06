Les réalisateurs du film sur Han Solo quittent le tournage

« Malheureusement, notre vision et notre mode de fonctionnement n'étaient pas alignés avec ceux de nos partenaires. […] Nous sommes vraiment fiers du travail incroyable […] des acteurs et de l'équipe », ont déclaré les deux cinéastes dans un communiqué publié par Lucasfilm.

Les réalisateurs Christopher Miller et Phil Lord Photo : Invision/Scott Roth

Kathleen Kennedy, la présidente de la maison de production de Star Wars, a salué les deux réalisateurs pour leur travail, « mais il est devenu clair que nous avions des visions créatives différentes », dit-elle, en précisant que le nom d'un « nouveau réalisateur sera annoncé bientôt ».

Le tournage de ce film dérivé de l’univers de Star Wars avait commencé en février dernier aux studios Pinewood de Londres. Il racontera les aventures de Han Solo et de son fidèle compagnon Chewbacca avant la première trilogie. La rencontre du duo avec Lando Calrissian, vu dans Star Wars V et VI, fera également partie du film.

Selon le magazine Variety, Phil Lord et Christopher Miller n’ont pas toléré le contrôle de Kathleen Kennedy sur le plateau, qui elle aussi n’aimait pas les méthodes de travail du duo.

Ron Howard à la rescousse?

Selon le site Deadline, le cinéaste Ron Howard (Apollo 13, Le code Da Vinci) serait sur les rangs pour remplacer le duo démissionnaire.

Deadline affirme que Ron Howard serait capable de terminer le film à temps pour sa sortie, prévue le 25 mai 2018.

Ron Howard Photo : Invision/Andy Kropa

À l’heure actuelle, il travaille sur un documentaire sur le ténor italien Luciano Pavarotti.

La distribution du film sur Han Solo comprend Alden Ehrenreich (Han Solo), Joonas Suotamo (Chewbacca), Donald Glover (Lando Calrissian) et Woody Harrelson (Garris Shrike). Emilia Clarke, Thandie Newton et Phoebe Waller-Bridge en font également partie, mais on ne précise pas encore qui elles interpréteront.

Lawrence Kasdan, qui a travaillé sur plusieurs des films de la série, et son fils Jon ont écrit le scénario.

Phil Lord et Chris Miller avaient été recrutés grâce aux succès 21 Jump Street et sa suite 22 Jump Street.