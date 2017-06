Les Rangers secouent les Blue Jays dès la 1re manche

Delino DeShields a amorcé la rencontre en frappant un amorti et a croisé le marbre lorsque Adrian Beltre a frappé un roulant d'un point. Gomez a par la suite claqué son septième circuit et Jonathan Lucroy et Mike Napoli ont tous les deux récolté des coups sûrs d'un point.

Beltre a aussi frappé un circuit en solo en huitième, le 2960e coup sûr de sa carrière.

Nomar Mazara a frappé une longue balle lors d'un deuxième match consécutif. Il s'agissait de son quatrième circuit consécutif sur un premier lancer.

Le partant des Rangers (35-35) Nick Martinez (2-3) n'a pas permis plus qu'un coureur sur les sentiers, concédant un point sur deux coups sûrs et retirant deux frappeurs sur des prises en six manches et un tiers de travail.

Le lanceur des Blue Jays (34-36) Francisco Liriano (3-3) a accordé quatre coups sûrs d'affilée en première, alors qu'il y avait deux retraits. Cette séquence a pris fin lorsque Napoli s'est fait retirer au deuxième en essayant de transformer son simple d'un point. Le gaucher a concédé sept coups sûrs et cinq points en quatre manches et deux tiers de travail.